Με νέα ανάρτηση του, ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται με νέα επίθεση του εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι ο υπασπιστής της «Αδελφότητας», σημειώνοντας ότι τον επέλεξε ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Όταν ο Αναστασιάδης επέλεξε τον Χριστοδουλίδη για διάδοχο του, ασφαλώς και δεν του έδωσε λευκή επιταγή. Ο Χριστοδουλίδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο επέλεξε ο Αναστασιάδης για να μεταφέρει μηνύματα αγνώστου σε μας περιεχομένου στον Βγενόπουλο, ήταν δηλαδή ο fixer του. Η δε «Αδελφότητα» διατήρησε την επιρροή της στο Προεδρικό. Η Σάντη, όπως μου είπε η ίδια και όπως επιβεβαιώνεται από μηνύματα τα οποία φαίνεται ότι η Αστυνομία έσπευσε να εξαφανίσει από το κινητό του Νίκου Κληρίδη, ήταν από τους πρώτους που ανέλαβαν καθήκοντα ως κάποιου είδους συνεργάτης στο Προεδρικό, ως φαίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας και επιρροής του Μ. Χριστοδούλου.

Ο Πρόεδρος, η Νομική Υπηρεσία και η «Αδελφότητα» χαρακτήρισαν αμέσως τα μηνύματα χαλκευμένα και έδωσαν οδηγίες στην Αστυνομία και στα φερέφωνα τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να κινηθούν σε αυτή τη γραμμή. Το τραγικό είναι πως ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης ήταν ο επικεφαλής των ανακρίσεων για τη Focus και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, υποθέτω, την αλήθεια. Τώρα, ως αρχηγός της αστυνομίας ηγείται ακόμα μιας στημένης έρευνας με σκοπό τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου ίσως σκανδάλου στην οικονομική ιστορία της χώρας. Η αστυνομία, αντί να κινηθεί εναντίον των υπόπτων για διαφθορά προσπαθεί να ενοχοποιήσει εκείνους που καταγγέλλουν. Ντροπή!

Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο του Δρουσιώτη