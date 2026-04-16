Μία γκάφα από την παρουσία του σε γάμο περιέγραψε ο Ανδρέας Δημητρόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι τοποθέτησε κατά λάθος την πιστωτική του κάρτα μέσα στο φακελάκι, όπου συνήθως μπαίνουν χρήματα.

Ο παρουσιαστής εξήγησε το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου μέσα από την εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» πώς ενημερώθηκε για το συμβάν, καθώς η νύφη, όπως είπε, τον κάλεσε την επόμενη ημέρα και τον ενημέρωσε ότι βρήκε την πιστωτική του κάρτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Δημητρόπουλος ανέφερε: «Να σας πω τι έπαθα σε γάμο στη Λάρνακα. Δίνω το φακελάκι και με παίρνει την άλλη μέρα το πρωί με παίρνει τηλέφωνο η νύφη. Μου λέει “Αντρέα, μου έβαλες στο φακελάκι την πιστωτική σου κάρτα”. Το ορκίζομαι στα παιδιά μου. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Δεν είχε χρήματα. Τους πήρα μετά φακελάκι με λεφτά και πήρα την πιστωτική πίσω».

