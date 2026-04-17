Μέχρι τις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι έτοιμες οι τεχνικές λύσεις αναφορικά με την ετοιμασία της νομοθεσίας για να καθοριστεί η ηλικία των 15 ετών ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, σημείωσε ότι η ανάγκη για να μπουν φραγμοί ούτως ώστε να προστατευτούν τα παιδιά ωρίμασε και πλέον οι αρμόδιοι θεσμοί επικεντρώνονται στα πρακτικά ζητήματα.

Ο Υφυπουργός επιβεβαίωσε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να θέσει το όριο της ηλικίας των 15 ετών – χωρίς γονική συναίνεση αλλά ως φραγμό – για τη δημιουργία λογαριασμού σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Εξήγησε ότι ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία ομάδα εργασίας, η οποία μελέτησε το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ σημαντικό στην όλη προσπάθεια είναι και το τι πράττουν τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έθεσαν σε λειτουργία ή ανακοίνωσαν παρόμοιες αποφάσεις για φραγμούς των ανήλικων παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθως, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υφυπουργό, θα γίνει διαβούλευση και με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ποιες πλατφόρμες θα αποκλειστούν

Ο κ. Δαμιανού πρόσθεσε ότι για να τεθεί σε εφαρμογή η εξαγγελία, πρέπει να δημιουργηθεί η νομοθεσία, να αποφασιστεί το εύρος που θα καλύπτει, σε ποιες πλατφόρμες θα μπουν φραγμοί, αναφέροντας για παράδειγμα ιστοσελίδες με παιχνίδια που δημιουργούν εξάρτηση και έχουν αυξημένη πιθανότητα επηρεασμού των παιδιών.

Αναφορικά με το ποιες πλατφόρμες θα αποκλειστούν o κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για τις προφανείς μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και κάποιες άλλες που θα ξεκαθαρίσουν κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της νομοθεσίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, γίνονται επαφές με άλλα κράτη μέλη της Ένωσης για να εξακριβωθεί τι έπραξαν κατά τη διαδικασία ψήφισης της νομοθεσίας.

Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ηλικιακό όριο

Ο Υφυπουργός Καινοτομίας τόνισε ότι δεν μπορεί η Κύπρος να εφαρμόσει από μόνη της τέτοια νομοθεσία, καθώς πρέπει η Ε.Ε. να έχει μια ομοιόμορφη και οριζόντια λύση για όλα τα κράτη μέλη στο εν λόγω θέμα.

Ωστόσο, το κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, έχει το δικαίωμα να καθορίσει το ηλικιακό όριο για φραγμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος επιβάλει τις κυρώσεις

Στο ερώτημα για το ποιος θα επιβάλει κυρώσεις στις πλατφόρμες που δεν τηρούν τη νομοθεσία της κάθε χώρας, ο κ. Δαμιανού είπε ότι εάν η Κύπρος έχει τη δική της νομοθεσία, τότε θα μπορεί να επιβάλει κυρώσεις, ωστόσο, η νομοθεσία πρέπει να είναι εναρμονισμένη και με άλλες νομοθεσίες.

Πώς γίνεται η επαλήθευση ηλικίας

Την ώρα που ένας ανήλικος θα θελήσει να δημιουργήσει λογαριασμό σε μία πλατφόρμα, η επαλήθευση επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης με τα εθνικά συστήματα αρχείου πληθυσμού του κάθε κράτους, και ενσωματώνοντας τον μηχανισμό αυτό στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» (όσον αφορά την Κύπρο).

Εξήγησε ταυτόχρονα, ότι οι έφηβοι από 14 ετών και πάνω είναι ενσωματωμένοι στον ψηφιακό πολίτη.

Κοινή πολιτική στην Ευρώπη

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του να υπάρχει κοινή πολιτική στην Ευρώπη για τους φραγμούς των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτως ώστε οι να ασκηθεί πίεση στις πλατφόρμες για να τηρούν τις νομοθεσίες.