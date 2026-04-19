Νέο περιστατικό παραβίασης της νεκρής ζώνης σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί της Κυριακής (19/04) στην Αυλώνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο philenews o Κοινοτάρχης, Μενέλαος Σάββα, Τούρκος αγρότης, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και χορτοκοπτική μηχανή, επιχείρησε να καλλιεργήσει χωράφι, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από τον ΟΗΕ και χωρίς να είναι δικής του ιδιοκτησίας.

Διευκρίνισε ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως «παγωμένη» από τα Ηνωμένα Έθνη, που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να καλλιεργήσει τη γη.

Μέλη των Ηνωμένων Εθνών παρενέβησαν άμεσα και μετά από διαπραγμάτευση μιας ώρας κατάφεραν να απομακρύνουν τον Τούρκο γεωργό από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη, πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, καθώς 4-5 Τούρκοι γεωργοί σπεύδουν συχνά στο σημείο και επιχειρούν να το καλλιεργήσουν.

Μάλιστα, ο ίδιος εκτιμά ότι θα επιστρέψουν ξανά στην περιοχή.