Στις 9 Μαΐου αναμένεται να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων για της Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, και θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με βάση τον προγραμματισμό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, ανέφερε την Πέμπτη ο Γενικός Έφορος Εκλογών, Ελίκκος Ηλία.

Με την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών να απέχει μόλις τρεις εβδομάδες, οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες εντείνονται. Εντός της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί η στελέχωση των εκλογικών κέντρων και να αρχίσουν οι εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων, που θα επιλεγούν από τους 16.000 και πλέον εργαζόμενους και άνεργους, που δήλωσαν ενδιαφέρον να εργαστούν για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Πριν τις 15 Μαΐου θα ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία «Που ψηφίζω» για ενημέρωση των ψηφοφόρων σχετικά με τα εκλογικά κέντρα, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός των ημερών.

Ο κ. Ηλία την Πέμπτη είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, κατά την οποία, όπως είπε, συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, η οποία θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η υποβολή υποψηφιοτήτων που είναι ορισμένη για τις 6 Μαΐου, και μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν. Με βάση τον προγραμματισμό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, η εκτύπωση αναμένεται να αρχίσει στις 9 Μαΐου και να ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου.

Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο αναμένεται να είναι αυτό της Λευκωσίας, με διαστάσεις που εκτιμάται ότι θα είναι 67×23 εκατοστά, και θα εκτυπωθεί και στις δύο όψεις, σημείωσε ο κ. Ηλία. Εξάλλου, σε ερώτηση εάν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων, μετά τη λήψη απεργιακών μέτρων από το ωρομίσθιο προσωπικό του Τυπογραφείου, ο κ. Ηλία σημείωσε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε να μην δημιουργηθούν κωλύματα.

Αναφορικά με τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, ο Έφορος Εκλογών ανέφερε ότι αναμένεται να είναι συνολικά περίπου 1.200 σε Κύπρο και εξωτερικό, στα οποία θα κατανεμηθούν για να ψηφίσουν μέχρι 600 εκλογείς.

Ο Έφορος σημείωσε ότι τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο θα οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών, καθώς η διαδικασία κατανομής των εκλογέων είναι ακόμα σε εξέλιξη. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσουν μέσω της υπηρεσίας «Πού Ψηφίζω», η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί πριν τις 15 Μαΐου 2026.

Για το εξωτερικό, είπε ότι θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα, πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, δύο στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Λονδίνο και άλλα δύο στο κτίριο της Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο, και ένα στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι μεταξύ 16 Μαρτίου και 6 Απριλίου υποβλήθηκαν συνολικά 16.103 δηλώσεις, εκ των οποίων 9.196 από δημόσιους υπαλλήλους, 6.614 από υπαλλήλους φορέων εκτός του κρατικού μισθολογίου και 293 από άνεργους πτυχιούχους εγγεγραμμένους στο σχετικό μητρώο του Τμήματος Εργασίας.

Η αποζημίωση που έχει καθοριστεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σημείωσε ο κ. Ηλία, ανέρχεται σε €617,78 για Προεδρεύοντες υπαλλήλους και σε €316,48 για Βοηθούς. «Η στελέχωση των κέντρων αναμένεται να ολοκληρωθεί από τους Εφόρους Εκλογείς εντός της επόμενης βδομάδας, οπότε θα ενημερωθούν τα άτομα που θα επιλεγούν για να παραλάβουν το διορισμό τους και στη συνέχεια θα διεξαχθούν σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια», πρόσθεσε ο Έφορος.

Σημειώνεται ότι, λόγω της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ