Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα παράλια, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σύντομα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρείται κατά τόπους αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια και παροδικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, στα νότια παράλια ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μέτριοι και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ τοπικά στα προσήνεμα ορεινά ενδέχεται να πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο το βράδυ θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές και μετά το μεσημέρι πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από αυτά.