Για τα έργα και τις δράσεις που δρομολογήθηκαν για τις Κεντρικές Φυλακές, ενημερώθηκε χθες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, CPT, Alan Mitchell.

Παρ’ όλο που δημοσιοποιήθηκε πως η CPT θα ερχόταν για να εξετάσει την κατάσταση στις φυλακές, έναν χρόνο μετά την προηγούμενη επιθεώρηση, τελικά η κάθοδος του κ. Mitchell αφορούσε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες από την Επίτροπο Διοικήσεως, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με αντικείμενο την έκθεση της CPT για το 2025. Ο πρόεδρος της CPT δεν θεώρησε σκόπιμο τις Κεντρικές Φυλακές να επισκεφθεί, ενώ ενημερώθηκε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, την αν. διευθύντρια των Φυλακών και άλλους παράγοντες. Ο κ. Φυτιρής ενημέρωσε τον πρόεδρο της CPT για τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και για τον σχεδιασμό που προωθείται σε σχέση με το έργο των νέων φυλακών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Mitchell έδειξε ενδιαφέρον για τις νέες φυλακές, τις συνθήκες διαβίωσης καθώς και τις διαμαρτυρίες του προσωπικού και πήρε απαντήσεις

Ο κ. Φυτιρής τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις του ότι οι παρατηρήσεις της CPT, «είναι οδικός χάρτης για να διορθώσουμε τα πράγματα στις Κεντρικές Φυλακές που θα μετονομαστούν σε σωφρονιστικό ίδρυμα». Για τις νέες φυλακές ο υπουργός είπε ότι ο χώρος έχει εξευρεθεί, «είχαμε και πριν λίγο καιρό μια συνάντηση με την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για να δούμε το ενδεχόμενο της χρηματοδότησης. Στόχος μας, είπε είναι όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεκινήσουμε τα έργα, αφού ολοκληρωθούν πρώτα οι μελέτες για το νέο συγκρότημα στην περιοχή του Μαθιάτη. Θα έχουμε ένα μάστερ πλαν μέχρι τον Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου για να παρουσιαστεί στις κοινότητες», πρόσθεσε.

Ο κ. Φυριτής δεν κρύφτηκε τονίζοντας ότι η κατάσταση δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο «και δεν μπορώ να παρουσιάζω τα πράγματα ιδανικά, απλά αυτό που κάνουμε είναι να δρομολογούμε με τον πιο γρήγορο τρόπο αυτά που χρειάζονται για τις υφιστάμενες φυλακές. Δεν μπορούν να γίνουν σύγχρονες, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς αλλά ο στόχος μας είναι στο μεταβατικό στάδιο μέχρι να γίνουν οι νέες φυλακές να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες και για το προσωπικό των φυλακών και για τους κρατούμενους», είπε ο κ. Φυτιρής.