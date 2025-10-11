* ΑΥΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ»

* ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

* ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥ ΡΟΔΙΝΗ – ΔΙΟΓΕΝΗ

* ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ – ΠΙΝ

Τότε ήταν επίκαιροι, σήμερα είναι ιστορία, γι’ αυτό και έχουν μεγαλύτερη αξία οι σατιρικοί στίχοι του Άνθου Ροδίνη – Διογένη, που δημοσιεύονταν στην πρώτη σελίδα του «Φιλελεύθερου», το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, στις 7 Δεκεμβρίου 1955, όταν ο σκαπανέας του κυπριακού Τύπου, Νίκος Χρ. Παττίχης, υλοποίησε το όραμά του για την έκδοση καθημερινής εφημερίδας.

Το ίδιο ισχύει και για τα έργα του γνωστού γελοιογράφου Πέτρου Παπαπέτρου – Πίν, ο οποίος δημοσιεύει από το 1986 μέχρι σήμερα σκίτσα του επίσης στην πρώτη σελίδα του «Φιλελεύθερου», σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο τα όσα τον κάνουν να δυσανασχετεί, να αγανακτεί, να λυπάται ή, σπανιότερα, να θαυμάζει και να χαίρεται.

Ο όγκος του έργου τους είναι τεράστιος όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό και ήταν δύσκολη η επιλογή ενδεικτικών ποιημάτων και σκίτσων για να περιληφθούν στη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία είναι αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος».

Ουσιαστικά πρόκειται για δύο βιβλία, αμφότερα σε έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια του Χρύσανθου Χρυσάνθου. Περιλαμβάνουν πρόλογο από τον εκδότη Νίκο Χρ. Παττίχη, εγγονό του ιδρυτή του «Φιλελεύθερου», καθώς επίσης εισαγωγή του ερευνητή και συγγραφέα για τη ζωή, τη σταδιοδρομία και το έργο των δύο δημιουργών στον τομέα της σάτιρας. Η καλαίσθητη αυτή έκδοση σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχάλη Μίθηλλου εκτυπώθηκε στο τυπογραφείο Proteas Proteas. Οι αναγνώστες που θα πάρουν στα χέρια τους το διπλό αυτό βιβλίο, οι λάτρεις της σάτιρας σε λόγο και εικόνα, θα θυμηθούν γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορική πορεία του τόπου μας και του λαού μας, ιδωμένα υπό το πρίσμα οξυδερκών παρατηρητών σχολιαστών.