Στην Κύπρο κάνουμε τα πάντα ανάποδα. Ακόμη και στα θέματα Δικαιοσύνης. Ενώ σε όλο τον κόσμο όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, στην Κύπρο κυριαρχεί η αντίληψη πως πρώτα όλοι είναι ένοχοι. Αυτά τα θέματα φυσικά δεν είναι με αυτή τη σειρά που λειτουργούν.

Το βάρος απόδειξης είναι σε αυτόν που καταγγέλλει όχι σε αυτόν που καταγγέλλεται. Δεν καλείται κάποιος που καταγγέλθηκε να αποδείξει ότι είναι αθώος. Πρώτα καλείται αυτός που έκανε την καταγγελία να δώσει τα αποδεικτικά ότι κάποιος είναι ένοχος. Από εκεί και πέρα πιάνουν δουλειά οι Αρχές και τα δικαστήρια αν προκύπτει υπόθεση που μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Εάν θα αλλάξουμε τη σειρά ας καταργήσουμε τα πάντα να γλιτώνουμε τους μισθούς και τα έξοδα για τους φορολογούμενους και να στήνουμε όποιους αποφασίζουν τα ΜΚΔ για λιθοβολισμό στην πλατεία Ελευθερίας.

Ζ.