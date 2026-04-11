Το 2025 πωλήθηκαν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές αγαθά αξίας 13.900.313 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τουρκοκυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι το 2025 οι πωλήσεις κατέγραψαν μείωση κατά 8% σε σύγκριση με το 2024. Τα έσοδα για το 2024 ανήλθαν στα 15,1 εκ. ευρώ, το 2023 στα 15,46 εκ. ευρώ, ενώ το 2022 στα 14,76 εκ. ευρώ.

Στην πρώτη θέση των πωλήσεων από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, βρέθηκαν τα προπαρασκευασμένα εμπορευματοκιβώτια, οι πωλήσεις των οποίων, καταγράφοντας αύξηση κατά 28% σε σύγκριση με το 2024. Πωλήθηκαν επίσης, ξύλινα έπιπλα αξίας 2.276.000 Ευρώ, πλαστικά προϊόντα αξίας 2.178.000 ευρώ, δομικά υλικά αξίας 1.520.000 ευρώ, προϊόντα απορριμμάτων και παλιοσίδερα αξίας 1.419.000 ευρώ, φρέσκα ψάρια αξίας 719.000 ευρώ και στρώματα αξίας 662.000 ευρώ. Μείωση των πωλήσεων καταγράφονται στα λαχανικά και τα φρούτα από 849.000 ευρώ το 2024, σε 27.000 ευρώ το 2025. Την ίδια ώρα, με βάση τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή, το εμπόριο το οποίο ξεκίνησε με 3.487 ευρώ τον Αύγουστο του 2004, έφτασε συνολικά τα 167.293.000 μέχρι το τέλος του 2025 συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας.

