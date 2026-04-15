Μια πολυκατοικία έχει καταρρεύσει, έχασαν τη ζωή τους δυο άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι και να δείτε που στο τέλος δεν θα φταίει κανένας. Ο ΕΟΑ μιλά με μισόλογα, οι υπεύθυνοι δεν εμφανίστηκαν επίσημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής για να δούμε τι ακριβώς προηγήθηκε. Φταίει ο Οργανισμός που δεν κίνησε τις σωστές διαδικασίες, χάθηκαν στην αλλαγή του καθεστώτος, ή μείναμε στις επιστολές; Σ’ αυτόν τον τόπο χάνονται ζωές, συμβαίνουν συνεχώς τραγωδίες δίπλα μας και ουδείς φταίει. Ο κατά συρροή δολοφόνος σκότωσε εφτά γυναίκες και παιδιά και καταδικάστηκε μόνο ο ίδιος. Σκοτώθηκαν δυο παιδιά από αερόσακους και ακόμα κάνουμε έρευνες. Σε λίγο όλα θα ξεχαστούν, στον χώρο της οικοδομής που κατέρρευσε θα ανεγερθεί πιθανόν αύριο μεθαύριο ένας πύργος και θα ξεχαστεί πως εκεί έσβησαν δύο άνθρωποι. Δεν κατέρρευσε μόνο η οικοδομή προχτές, κατέρρευσε και η αξιοπιστία μας ως αρχές και κράτος.

ΜΙΧ.