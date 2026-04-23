Το όνομα του δημιουργού και μέλους της καλλιτεχνικής κοινότητας Κώστα Καυκαρίδη σε οδό αποφάσισε να δώσει η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας μετά από πρόταση του Αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς Ανδρέα Κωνσταντίνου την οποία και ενέκρινε. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι η πρόταση αυτή προέρχεται από δεξιό υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Καυκαρίδης ανήκε πολιτικά στην αριστερά.

Ο γιος του Κώστα Καυκαρίδη, Χαράλαμπος Καυκαρίδης, ευχαρίστησε δημόσια τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς για την πρωτοβουλία του, σημειώνοντας ότι «ενήργησε από μόνος του χωρίς να του πούμε τίποτα, για να τιμήσει έναν άνθρωπο για το έργο του, έστω και εάν ο πατέρας μου ανήκε στην αριστερά, έστω και εάν αυτός ανήκει και είναι υποψήφιος με τον ΔΗΣΥ».

Να σημειωθεί ότι η πρόταση του Ανδρέα Κωνσταντίνου ήταν προς την πολιτιστική επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας η οποία και εγκρίθηκε. Παράλληλα, ο Βουλευτής και υποψήφιος του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είχε στείλει ξεχωριστή επιστολή στηρίζοντας την απόδοση της ανάλογης τιμής από το Δήμο Λευκωσίας προς τον Κώστα Καυκαρίδη.

Π.Ε.