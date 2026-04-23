Ισλαμική εφημερίδα χαρακτήρισε τον «Φιλελεύθερο» ένας αναγνώστης, επειδή δημοσιεύτηκε χθες θέμα για τον διχασμό που προκαλεί για άλλη μια χρονιά η σχολική αργία για τη γιορτή του Αρχιεπισκόπου.

Είναι για να διερωτάται κανείς αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο σκέψης αυτού του είδους ανθρώπων με έναν ακραίο μουσουλμάνο.

Η Κύπρος -δυστυχώς γι’ αυτόν καθώς και άλλους- δεν είναι το Ιράν της Μεσογείου. Αυτό θα πρέπει μάλλον να το αντιληφθούν και οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξακολουθούν να μπαίνουν ανάχωμα στην κατάργηση αυτής της ανούσιας αργίας, η οποία παραπέμπει σε άλλες εποχές και στερεί πολύτιμο διδακτικό χρόνο.

Μέχρι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ζητά την κατάργηση της από το 2023. Ωστόσο, όπως και στο θέμα των λαμπρατζιών, είναι κάποια ζητήματα που μέχρι και η κατά τα άλλα συντηρητική Εκκλησία φαντάζει προοδευτική μπροστά σε ορισμένους κύκλους.

ΕΜ