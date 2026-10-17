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Εάν είναι κάποιος που πρέπει να απαντήσει στην πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου για άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αυτός είναι ο ίδιος ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Γιατί όλο αυτό το διάστημα μάς είχαν βομβαρδίσει με ανακοινώσεις για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του οποίου οι θέσεις είναι πολύ ξεκάθαρες ως προς το κεφάλαιο Ρωσία.

Μέχρι όμως να σκεφτεί και να αποφασίσει ο ΔΗΣΥ αν θα απαντήσει στον Αβέρωφ… η απάντηση ήρθε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανήκει και αυτή στην ομάδα του ΕΛΚ: «Ένα πράγμα είναι απολύτως σαφές: δεν θα άρουμε καμία κύρωση, εκτός αν η Ρωσία σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

ΑΠΙΜ