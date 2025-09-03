Το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και οι εκκρεμότητες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων κυριάρχησαν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ενόψει της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Βουλευτές όλων των κομμάτων στάθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα των ενοικίων, που χαρακτηρίστηκαν «απλησίαστα», ιδίως στη Λεμεσό.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας επισήμανε ότι φοιτητές με υψηλές επιδόσεις που εξασφάλισαν θέση στο ΤΕΠΑΚ επιλέγουν τελικά ιδιωτικά πανεπιστήμια σε άλλες πόλεις, λόγω του κόστους στέγασης. Κάλεσε σε επίσπευση της αποπεράτωσης των φοιτητικών εστιών τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκωσία, ενώ εισηγήθηκε αύξηση του επιδόματος στέγασης.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών από την Πάφο πηγαινοέρχεται καθημερινά στη Λεμεσό για φοίτηση στο ΤΕΠΑΚ, αφού οι τιμές ενοικίων ξεπερνούν τις οικονομικές τους δυνατότητες. «Είναι αντιφατικό να ζητούμε αύξηση φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια και ταυτόχρονα να μην υπάρχουν προσιτές επιλογές στέγασης», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας έκανε λόγο για αδράνεια της κυβέρνησης, λέγοντας ότι το πρόβλημα γιγαντώνεται και πως η πολιτεία περιορίζεται σε μελλοντικές εξαγγελίες χωρίς να λαμβάνει άμεσα μέτρα στήριξης.

Εκκρεμότητες στη σχολική εκπαίδευση

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις σχολικές μονάδες. Ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι η εκπαίδευση είναι «ζωντανός οργανισμός» και ανέφερε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της στελέχωσης σε εκπαιδευτικό και γραμματειακό προσωπικό. Εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία για νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Ο κ. Κάρουλλας επεσήμανε τη σημασία του νέου σχεδίου διορισμών και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ενώ έθεσε ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, η ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου και η εγκατάσταση κλιματιστικών, που όπως είπε θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστόφιας αναφέρθηκε σε ελλείψεις στελέχωσης σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης λόγω αποσπάσεων, καθώς και σε προβλήματα με τον τρόπο διορισμού έκτακτων εκπαιδευτικών. Υπενθύμισε ότι το 2027 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για το νέο σύστημα διορισμών και ζήτησε αναθεωρημένο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση με ευρύτερη συναίνεση. Έκανε επίσης λόγο για ανάγκη επικαιροποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων και μείωσης της διδακτέας ύλης.

ΚΥΠΕ