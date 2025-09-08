Η φετινή σχολική χρονιά σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση επενδύει σοβαρά στην παιδεία και της δίνει προτεραιότητα.

Όπως είπε, «φέτος είναι η χρονιά των αλλαγών», καθώς προωθούνται τομές που είχαν σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες, όπως η ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης και η αναμόρφωση του καταλόγου διοριστέων.

Η Υπουργός έκανε δηλώσεις στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου, όπου βρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η έναρξη της σχολικής χρονιάς με την επιστροφή των μαθητών του Δημοτικού, της Προδημοτικής και των Νηπιαγωγείων.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Γυμνάσιο Παραλιμνίου επελέγη από τον Πρόεδρο καθώς, εκτός από την ακριτική του θέση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις, ενώ υπογράφηκαν και τα συμβόλαια για την ανέγερση νέου Γυμνασίου στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι «ξεκινούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, με πάρα πολλά καινούργια προγράμματα, με πολλές παιδαγωγικές δράσεις και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να έχουμε παιδιά που μαθαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να είναι χαρούμενα. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο οι επιδόσεις των παιδιών, μας ενδιαφέρει να είναι και καλά, η ψυχική υγεία τίθεται σε προτεραιότητα».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε «κάνουμε τομές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εδώ και πολλές δεκαετίες είχαμε αφήσει τα πράγματα, δεν είχαμε προωθήσει αρκετά τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τις αλλαγές σε μεγάλα ζητήματα, όπως της αξιολόγησης και του καταλόγου διοριστέων. Φέτος είναι η χρονιά αυτών των αλλαγών, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο γιατί ό,τι και να κάνουμε παρεμφερές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν θα έχει αποτέλεσμα αν δεν κάνουμε τομές».

Είμαστε αποφασισμένοι, συνέχισε η Υπουργός Παιδείας «επενδύουμε στην παιδεία, όπως είπε σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και αν θέλουμε να έχουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας, όπως το ονειρευόμαστε όλοι, αυτή η τεράστια επένδυση που κάνουμε στη παιδεία θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση κατά πόσον έχουν επιλυθεί ορισμένα προβλήματα όπως η υποστελέχωση εκπαιδευτικών και ο υπερπληθυσμός σε κάποια σχολεία, η Δρ. Μιχαηλίδου απάντησε πως «εδώ και μήνες δουλεύουμε για την ομαλή έναρξη και ξέρουμε ακριβώς για το κάθε σχολείο που υπολείπονταν ώρες, που χρειάζεται κόσμος. Πάντοτε υπάρχουν μικρά ζητήματα με την στελέχωση των σχολείων λόγω της νομοθεσίας που διορίζεται κόσμος και μπορεί να μην αποδεχθεί τον διορισμό, κάτι που συμβαίνει κυρίως στη Μέση Εκπαίδευση και λιγότερο στη Δημοτική. Οσον αφορά το θέμα των αποσπάσεων για μας δεν είναι πρόβλημα, πάντοτε μας χρειάζονται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί για εκπαιδευτικό έργο για όλα τα άλλα προωθούμε την αντικατάσταση τους με βοηθητικό προσωπικό».

Σημείωσε ακόμα πως «δεν είχαμε φέτος άλλα μικρά ζητήματα, ουσιαστικά είναι μόνο τα θέματα της στελέχωσης που αναμένονται κάθε χρόνο. Για τις υποδομές των σχολείων έχουμε φροντίσει έγκαιρα και από τις αρχές Αυγούστου να δώσουμε στη δημοσιότητα που έχουμε έργα, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι το εργοτάξιο δεν είναι αρνητική λέξη, αλλά θετική, αφού έχουμε ανάπτυξη και έργα για τα σχολεία μας» είπε.

Για το θέμα του υπερπληθυσμού στα σχολεία, είπε πως «προσπαθούμε έγκαιρα να βάλουμε παιδιά, να φροντίσουμε για την αλλαγή των εκπαιδευτικών περιφερειών, ώστε σχολεία που είναι άδεια να έχουμε κόσμο εκεί και σχολεία τα οποία προτιμώνται να δώσουμε προτεραιότητα ώστε οι γονείς να πειστούν πως όλα τα σχολεία μας πρέπει να έχουν την ίδια σημασία».

Σε ερώτηση για τον κατάλογο των διοριστέων, η Υπουργός Παιδείας, απάντησε πως «είναι πολύπλοκο το θέμα. Αν το αφήσουμε ως έχει, σημαίνει ότι το 2027 ο κατάλογος καταργείται και δεν θα έχουμε αρκετό προσωπικό να διορίσουμε γι’ αυτό πολύ σύντομα καλώ τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις για συζήτηση ώστε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να καταλήξουμε σε πιο σενάριο θα δουλέψουμε για να προχωρήσουμε».

Οσον αφορά τα φροντιστήρια, η Δρ. Μιχαηλίδου είπε πως «επειδή έχουμε κάνει και πολλές έρευνες για το θέμα, τα φροντιστήρια δεν γίνονται πάντα επειδή τα χρειάζονται τα παιδιά, αλλά πολλές φορές επειδή το θέλουν και οι γονείς να στείλουν δηλαδή τα παιδιά τους σε διάφορες δραστηριότητα. Εμείς προσφέρουμε τη λύση μέσω του ολοήμερου σχολείου» είπε.

Εξήγησε ακόμα ότι «εάν τα παιδιά μένουν μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό και εκεί έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να περάσουν την ώρα τους, αλλά τους έχουμε δώσει μαθήματα στα ολοήμερα σχολεία. Τέτοια σχολεία έχουμε κάνει και στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, αλλά προχωρούμε με πιο αργούς ρυθμούς γιατί θέλουμε να τα αξιολογούμε πολύ πιο προσεκτικά».

Όπως είπε η Υπουργός «έχουμε μειώσει την ύλη για να μπορούν τα παιδιά να την αφομοιώσουν και να έχουν αποτελέσματα χωρίς να χρειάζονται φροντιστήρια. Επίσης η έρευνα και η πρακτική μας δείχνει ότι πάρα πολλά παιδιά με πολύ λίγα φροντιστήρια ή και καθόλου, καταφέρνουν να μπουν στα Πανεπιστήμια που θέλουν» είπε και πρόσθεσε πως «δεν θέλουμε το σχολείο να είναι ο προθάλαμος για τις εξετάσεις».

Αυτό ακριβώς, συνέχισε, «είναι που κάνουμε, θέλουμε μια ανθρωπιστική παιδεία, λιγότερη ύλη, έμφαση στην κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα έτσι ώστε να μειωθούν και όλες οι άλλες ανάγκες».

Ερωτηθείσα για τη σύσταση Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στο Παραλίμνι, η Υπουργός απάντησε πως «είναι ένα αίτημα που συζητάμε εδώ και καιρό με τις Κοινότητες και τους Δήμους της επαρχίας Αμμοχώστου. Πολύ σύντομα θα βγούμε σε ανακοινώσεις ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του μέτρου αυτού, αφού είναι αναγκαίο η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου να έχει το δικό της Επαρχιακό Γραφείο που θα καλύπτει τη Δημοτική, τη Μέση και την Τεχνική Εκπαίδευση».

Μετά το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, η Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το Α Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Ξυλοτύμπου και σε δηλώσεις της ανέφερε πως «σήμερα είναι η πρώτη μέρα που καλωσορίζουμε τα σχολεία της Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία εδώ και μία βδομάδα» είπε.

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη στα δύο σχολεία έγινε για να καλωσορίσει και η ίδια προσωπικά μαζί με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλους λειτουργούς «ώστε τα παιδιά να νοιώσουν ακόμα καλύτερα την πρώτη μέρα που ήρθαν στο σχολείο. Στη Δημοτική Εκπαίδευση φέτος δεχθήκαμε 66 χιλιάδες παιδιά συνολικά εκ των οποίων οι 9 χιλιάδες είναι της πρώτης τάξης».

Ανέφερε επίσης ότι «για την πρώτη τάξη γίνεται μια ειδική διευθέτηση την πρώτη μέρα έτσι ώστε τα παιδιά να νοιώσουν ακόμα καλύτερα» και εξέφρασε ευχαριστίες προς «τους εκπαιδευτικούς, τις Διευθύνσεις των Σχολείων που εκπονούν πραγματικά ένα σημαντικό έργο και δουλεύουν με συστηματικότητα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα σχολεία μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά μας ενδιαφέρει και να είναι καλά τα παιδιά μας, να είναι χαρούμενα, να έχουν αυτοπεποίθηση, να πιστεύουν στον εαυτό τους για να μπορούν να λένε και όχι στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν» είπε.

Όπως είπε η Δρ. Μιχαηλίδου «επενδύουμε σοβαρά ως Κυβέρνηση στην παιδεία στην οποία δίνουμε προτεραιότητα, κάτι που ανέφερε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς επενδύουμε στις μικρές ηλικίες κυρίως γιατί ξέρουμε πως αν δεν επενδύσουμε νωρίς δεν θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα που θέλουμε στο μέλλον, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο».

Αρα, συνέχισε «δώσαμε έμφαση στην προσχολική ηλικία, δίνουμε έμφαση στην αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα, δίνουμε έμφαση στη στροφή στις δεξιότητες και βάζουμε νέα θέματα όπως την χρηματο-οικονομική παιδεία και τη συμβουλευτική επαγγελματική αγωγή από το Δημοτικό. Κυρίως αξιολογούμε το τι κάνουμε και φαίνεται ότι οι ενδείξεις είναι θετικές για μείωση του αναλφαβητισμού στη Δημοτική Εκπαίδευση».

Η Υπουργός Παιδείας σημείωσε επίσης πως «για όλα αυτά στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς μας σημαντικά μέσω επιμορφώσεων και ταυτόχρονα προχωρούμε με τομές, μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως είναι ο κατάλογος διοριστέων, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών, γιατί χωρίς να έχει το κατάλληλο περιβάλλον δεν μπορείς να αναμένεις και τα καλύτερα αποτελέσματα».

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση κλιματιστικών στα σχολεία, η Δρ. Μιχαηλίδου απάντησε ότι «εκτός από την εγκατάσταση των συστημάτων, δουλεύουμε και στο φορτίο και στην αναβάθμιση των κτιρίων που για αρκετά χρόνια δεν έγινε. Σε πολλά σχολεία δουλεύουν τα κλιματιστικά, σήμερα έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 45% χάρις και στους γονείς οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά κυρίως στα Νηπιαγωγεία».

Είπε ακόμα ότι «όσον αφορά τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια έχουμε τον προγραμματισμό μας φέτος ώστε το στοίχημα μας για το τέλος του 2026 να προχωρήσει κανονικά και να υλοποιηθεί όλα τα σχολεία που χρειάζονται κλιματιστικά να τα έχουν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό».

ΚΥΠΕ