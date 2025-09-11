Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος καταγγέλθηκε σε δυο περιπτώσεις για σεξουαλική παρενόχληση και άσεμνη επίθεση.

Πρόσφατα η Αστυνομία (περί τα τέλη Αυγούστου) παρέδωσε στη Νομική Υπηρεσία συμπληρωμένο και τον δεύτερο φάκελο που αφορούσε καταγγελία γυναίκας λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας για σεξουαλική παρενόχλησή της και αφορούσε συνάδελφό της στο υπουργείο.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Αστυνομία από γυναίκα για κατ’ ισχυρισμό άσεμνη επίθεση που δέχθηκε από το ίδιο πρόσωπο ενώ κατείχε τότε άλλη ιδιότητα. Η άσεμνη επίθεση έγινε πριν από 22 χρόνια όταν η καταγγέλλουσα ήταν ανήλικη. Όπως πληροφορείται το philenews, ενώ η καταγγελία της γυναίκας αυτής είχε εξεταστεί από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Ευάλωτων Προσώπων της Αστυνομίας και έστειλε την υπόθεση στη Νομική Υπηρεσία με εισήγηση για ποινική δίωξη του συγκεκριμένου δημόσιου λειτουργού, προέκυψε η καταγγελία της λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας για σεξουαλική παρενόχλησή της στον χώρο εργασίας.

Σημειώνεται ότι για την περίπτωση αυτή είχε διεξαχθεί και έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας μετά από καταγγελία που δέχθηκε η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου το 2023, όμως, η έρευνα δεν κατέδειξε οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος του λειτουργού του υπουργείου. Μάλιστα, αυτός κατείχε διάφορα πόστα, ερχόταν σε επαφή με την καταγγέλλουσα και χρειάστηκε η καταγγελία της στην Επίτροπο Διοίκησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ο φάκελος της πρώτης καταγγελίας ενώ ήταν έτοιμος να καταχωρηθεί στο Δικαστήριο, κρίθηκε σκόπιμο να μην προχωρήσει, μέχρι να περατωθούν οι έρευνες για τη νέα καταγγελία. Αρχές Σεπτεμβρίου λήφθηκε απόφαση από τη Νομική Υπηρεσία, όπως και οι δύο υποθέσεις καταχωρηθούν στο Δικαστήριο αφού ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του συγκεκριμένου λειτουργού.

Ήδη δόθηκαν οδηγίες στην Εισαγγελία της Αστυνομίας Λευκωσίας για ετοιμασία των κατηγορητηρίων και άμεση καταχώρησή τους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί αμέσως για την καταχώρηση και ο επηρεαζόμενος.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία θα ενημερώσει γραπτώς την υπουργό Παιδείας, ως συνηθίζεται, για την εξέλιξη αυτή, ώστε να προχωρήσει με τις ενδεδειγμένες ενέργειες, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Θα μπορεί να ζητήσει τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου προσώπου, την απομάκρυνσή του από το υπουργείο ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες απαιτούνται.