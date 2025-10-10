Η έκθεση που βοήθησε χιλιάδες τελειόφοιτους μαθητές και φοιτητές στο να κάνουν το επόμενο τους βήμα, διοργανώνεται και φέτος στις 18 & 19 Οκτωβρίου του 2025 στο Hall ‘A (Ελληνικό περίπτερο) της Κρατικής Έκθεσης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με…

… την επιλογή κλάδου, χώρας και τόπου σπουδών.

… την επιλογή πανεπιστημίου/κολλεγίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ανώτερης σχολής.

… τα κριτήρια εισαγωγής σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού.

… τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής σε διαφορετικές χώρες.

… ευκαιρίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμβουλών και υπηρεσιών.

… υποτροφίες και άλλες παρεχόμενες διευκολύνσεις.

… τη «Δια βίου μάθηση» και συναφή ιδρύματα.

Στην έκθεση συμμετέχουν πανεπιστήμια, κολλέγια, ανώτερες σχολές από Κύπρο και εξωτερικό, σύμβουλοι σπουδών, σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης, και γενικά ότι έχει να κάνει µε τις σπουδές του φοιτητή και τη φοιτητική ζωή.

Η έκθεση εκτός από μικρά περιπτερά που θα λύσουν τις απορίες για τις σπουδές σας διοργανώνει και μικρές διαλέξεις για κλάδους και προορισμούς σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες:

page international studies expo: https://www.facebook.com/InternationalStudiesExpoCY/

Facebook Event link: https://fb.me/e/2x08pq8tV

Εκμεταλλευτείτε τη μοναδική ευκαιρία άμεσης επικοινωνίας με Πανεπιστήμια και συμβούλους σπουδών την παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Σπουδών 2025.

Να είστε εκεί 18-19 Οκτωβρίου

Κρατική Έκθεση

ώρες 14:30 -19:30

Πρόγραμμα Διαλέξεων – Presentations Program

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

15:00-15:45 “Studies in Italy / Σπουδές στην Ιταλία” – Ομιλήτρια/ speaker Evangelia Polykarpou Porrazzo -Antoniano Italstudy

16:00-16:45″Study with us in Brunel University / Σπουδάστε μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Brunel” – Ομιλητής / speaker Karen Arnold representative of Brunel University of London

17:00-17:45 “Σπουδές στην Ιταλία / Studying in Italy with low cost” – Ομιλήτρια/ speaker Georgia Marta – Study Abroad Education Counsellors Ltd

18:00-18:45 “Take IELTS with the British Council” – Ομιλήτρια/Speaker Marina Ioannou, Account Relationship Coordinator – British Council OR Αντώνης Φιακάς, Exams Business Pursuit Manager at the British Council Cyprus

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

15:00-15:45 “Studies Abroad with low or without tuition fees / Σπουδές στο εξωτερικό με χαμηλά ή καθόλου δίδακτρα “– Ομιλητής/speaker Δρ. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους – Everyday Counseling

16:00-16:45 “Studies in Italy / σπουδές στην Ιταλία” – Ομιλήτρια/ speakerEvangelia Polykarpou Porrazzo– Antoniano Italstudy

17:00-17:45 “Higher Education in France: Opportunities for International Students“- Ομιλήτρια / speaker Helene FRANCOIS-IOSIFIDES– French Institute of Cyprus

18:00-18:45 study in Spain with low cost /σπουδές στην Ισπανία με χαμηλά κόστη (2000, το χρόνο Κρατικά Πανεπιστήμια) – Ομιλήτρια/speaker Γεωργία Μαρτά – Study Abroad Education Counsellors