Το φθηνότερο δωμάτιο στη φοιτητική εστία του Δήμου Λευκωσίας στην Αρσινόης, Βουλγαροκτόνου, Αλεξίου Κομνηνού είναι μονόκλινο με εμβαδόν 12,81 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και νοικιάζεται προς €231 μηνιαίως, ενώ το ακριβότερο είναι δίκλινο με εμβαδόν 22,56 τ.μ., και προσφέρεται προς €406.

Στις τιμές περιλαμβάνονται ρεύμα, νερό, διαδίκτυο, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, καθώς και διάφορα άλλα λειτουργικά και πάγια έξοδα.

Ένα από τα μονόκλινα της εστίας προορίζεται για ΑμεΑ και έχει εμβαδόν 20 τ.μ. με το ενοίκιο να έχει καθοριστεί στα €360.

Τα φοιτητικά δωμάτια βρίσκονται στη γωνία των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού, εντός των τειχών της πόλης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές φοιτητικών εστιών και διαθέτουν δυναμικότητα 50 δωματίων, εκ των οποίων το ένα είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ο Δήμος εξηγεί, πως κάθε δωμάτιο είναι αυτόνομο και πλήρως επιπλωμένο, περιλαμβάνοντας γραφείο, καρέκλα γραφείου, ραφιέρα, κρεβάτι με συρτάρι και στρώμα πλάτους 90 εκατοστών, κομοδίνο και ντουλάπι τοίχου στο μπάνιο. Διαθέτει επίσης ατομικό χώρο υγιεινής και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (μονόπορτο ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή ηλεκτρική εστία, απορροφητήρα). Επιπλέον, κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματιστικό θέρμανσης/ψύξης.

Εντός του κτηρίου υπάρχουν δύο δωμάτια-πλυσταριά, εξοπλισμένα με συνολικά 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.

Στη φοιτητική εστία έχουν εγκατασταθεί:

1. Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

2. Αντικλεπτικό σύστημα (Burglar Alarm)

3. Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)

4. Σύστημα κλήσης για ΑμεΑ

5. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης

6. Σύστημα αυτοματισμού (ελέγχου φωτισμού)

7. Αντικεραυνική προστασία.

Ο Δήμος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα κληθεί να συνάψει συμβόλαιο με τον Δήμο Λευκωσίας, με διάρκεια από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 30 Αυγούστου 2026.

• Η επιλογή του δωματίου θα γίνει με τη σύναψη του Συμβολαίου.

• Το τέλος διαμονής θα προπληρώνεται από τον φοιτητή προς τον Δήμο Λευκωσίας, προκαταβολικά, ταυτόχρονα με την υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης διαμονής στο Δημοτικό Ταμείο ή στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου

• Το έντυπο αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση studenthalls@nicosia.org.cy.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22797490 ή 99223700 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο email studenthalls@nicosia.org.cy.