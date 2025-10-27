Στον απόηχο της πρόσφατης υπό διερεύνηση υπόθεσης σεξουαλικής παρενόχλησης στο υπουργείο Παιδείας, απεστάλη στα σχολεία ο Κώδικας πρακτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Το Υπουργείο καλεί τις διευθύνσεις των σχολείων όπως ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό τους.

Σκοπός του Κώδικα είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης και αφορά όλους τους εργαζόμενους (άνδρες και γυναίκες) στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία περιλαμβανομένων των μόνιμων δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και εκπαιδευτικών συμβάσεις.

Όπως αναφέρεται, ο Κώδικας:

>> Ενημερώνει τους εργαζόμενους στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αναφορικά με τις έννοιες «παρενόχληση» και «σεξουαλική παρενόχληση», για την προστασία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία έναντι συμπεριφοράς που μπορεί να συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση, για τα δικαιώματα τους οποτεδήποτε ενδεχομένως να υφίστανται παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν όταν θεωρούν ότι είναι θύματα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

>> Προάγει την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζόμενων αναφορικά με τη σημασία: α) της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και γ) της πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

>> Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στη διαμόρφωση φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

>> Ενθαρρύνει την κάθε αρμόδια αρχή να υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική πρόληψης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και μηχανισμό ελέγχου/αξιολόγησης της απόδοσης της για το σκοπό της αναπροσαρμογής/βελτίωσης της.

>> Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της κάθε αρμόδιας αρχής και των εργαζόμενων για τη διατήρηση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με ιδιαίτερα και σταθερά χαρακτηριστικά τον αλληλοσεβασμό, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, την κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που στοχεύει στην παροχή άμεσης προστασίας στον κάθε εργαζόμενο που θεωρεί ότι υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση ή έχει υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση καθώς και από πιθανές εκδικητικές ενέργειες εναντίον του, λόγω απόκρουσης ή υποβολής καταγγελίας για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση.

Παράλληλα, ορίζει τις υποχρεώσεις της κάθε αρμόδιας Αρχής οποτεδήποτε έχει υποψίες για περιστατικό παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή περιέρχεται σε γνώση της τέτοιο περιστατικό ή λαμβάνει σχετική καταγγελία και ταυτόχρονα, καθοδηγεί την αρμόδια Αρχή για την ορθή και άμεση αντιμετώπιση καταγγελιών για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση και για την προστασία των θυμάτων, αλλά και των υπόλοιπων μερών που εμπλέκονται στη διερεύνηση κάθε καταγγελίας.

Ξεκαθαρίζεται επίσης, πως η αρμόδια Αρχή οφείλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους και είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια Αρχή είναι συνυπεύθυνη με το πρόσωπο που διέπραξε τις υπό αναφορά απαγορευμένες πράξεις, σύμφωνα με τον Κώδικα.