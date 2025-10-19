«Δεν μπορεί να κατηγορείται το υπουργείο Παιδείας ότι η πρόταση που έχει καταθέσει, δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγου». Αυτό διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή του προς την κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Γιώργος Παντελή, σχετικά με τη συζήτηση που διεξάγεται γύρω από το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και την απόρριψη και του τροποποιημένου νομοθετήματος του υπουργείου Παιδείας από την ΠΟΕΔ και την ΟΕΛΜΕΚ.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», ενόψει της έναρξης της συζήτησης του θέματος και των εξελίξεων που σημειώθηκαν γύρω από αυτό, την ερχόμενη Τετάρτη στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ο κ. Παντελή απέστειλε επιστολές στα μέλη της επεξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο στο πλαίσιο του διαλόγου όπως αυτός εξαρχής διεξήχθη αλλά και στο κομμάτι του που υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στις επιστολές, τις οποίες κατέχει ο «Φ», αναφέρεται από πλευράς υπουργείου Παιδείας «διάλογος δεν σημαίνει αποδοχή κάθε πρότασης των εκπαιδευτικών οργανώσεων, μέχρι να ικανοποιηθούν όλες τους οι απαιτήσεις, ώστε να συμφωνήσουν.

Σημειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις αυτές δεν σχετίζονται καν με το σύστημα αξιολόγησης, ενώ ορισμένες από τις θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους. Προφανώς, ο διάλογος δεν μπορεί να παρατείνεται επ’ άπειρον, εφόσον κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί και να ληφθούν αποφάσεις».

«Τόσο το ΥΠΑΝ όσο και εγώ προσωπικά καλούμε εκ νέου όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ώστε να επέλθει επιτέλους η αλλαγή που όλοι ισχυριζόμαστε ότι επιδιώκουμε, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σχολείο, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο», επισημαίνει ο κ. Παντελή.

Επιπρόσθετα, ενημερώνει την Επιτροπή για σημείο προς σημείο τις θέσεις που τέθηκαν από πλευράς οργανώσεων, επεξηγώντας γιατί δεν μπορούν οι συγκεκριμένες να γίνουν αποδεκτές.

Μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής εστιάζει στο κοινό αίτημα ΠΟΕΔ – ΟΕΛΜΕΚ όπως ο διευθυντής σχολείου να μην συμμετέχει καθόλου στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. «Η θέση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού αντιβαίνει στην όλη φιλοσοφία της προσέγγισης που υιοθετείται. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να στηριχθεί με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία και πρακτική που ισχύει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλους τους σύγχρονους οργανισμούς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, ο άμεσα προϊστάμενος συμμετέχει ουσιαστικά και όχι τυπικά (μέσω μόνο μίας περιγραφικής έκθεσης) στην αξιολόγηση των υφισταμένων του», αναφέρεται μεταξύ άλλων.