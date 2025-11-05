Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής με θέμα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Κι αυτό διότι, θα διαφανεί κατά πόσο υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν καταλήξει σε συγκλίσεις επί των σημείων που δίχαζαν στο νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί για το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Μετά την παρέλευση των δύο εβδομάδων που δόθηκαν από την Επιτροπή στις δύο πλευρές για να συζητήσουν τα σημεία διαφωνιών, θα διαφανεί σήμερα κατά πόσο Υπουργείο και οργανώσεις προσέρχονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση ή εάν δεν τίθεται πλέον ζήτημα συμφωνίας και συμπόρευσης σε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση. Οπότε και η Βουλή θα πρέπει να αποφασίσει για το πώς η ίδια θα συνεχίσει.

Πάντως, όπως είχε προκύψει από τη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε για το θέμα πριν από δύο εβδομάδες, η επιτροπή Παιδείας στρέφεται προς την κατεύθυνση να αρχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου και να προχωρήσει με τροπολογίες.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές, ολοκληρώθηκε και ο νέος κύκλος επαφών της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Αυτό που έχει προκύψει είναι ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε κάποιες περαιτέρω διαφοροποιήσεις και αλλαγές, ενώ φαίνεται ότι από πλευράς του έχει ξεκαθαρίσει συγκεκριμένα σημεία, τα οποία προκαλούσαν τις έντονες διαφωνίες των εκπαιδευτικών οργανώσεων.