Η εισαγωγή σε πιλοτική βάση του μαθήματος της Διατροφολογίας από τη φετινή σχολική χρονιά στα Αθλητικά Γυμνάσια (και στα πέντε που λειτουργούν) προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε μαθητές αλλά και αντίδραση από γονείς. Κι αυτό διότι, η λύση για να «χωρέσει» το μάθημα μέσα στη σχολική μέρα θα έπρεπε είτε οι μαθητές των Αθλητικών Γυμνασίων να παρέμεναν στα σχολεία τους μέχρι τις 2:15μ.μ. αντί στη 1:35μ.μ. που σχολάνε κανονικά, είτε να «κοβόταν» χρόνος από άλλα μαθήματα για να δημιουργηθεί μια εμβόλιμη περίοδος για αυτό.

Τελικά, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε το δεύτερο, οπότε κάθε Τετάρτη οι μαθητές των Αθλητικών Γυμνασίων έχουν και όγδοη περίοδο μέσα στη μέρα τους, η οποία συμπληρώνεται από πέντε λεπτά από άλλα μαθήματα. Αυτό επηρεάζει και την ώρα των διαλειμμάτων των συγκεκριμένων μαθητών εκείνη τη μέρα, καθώς τα δικά τους διαλείμματα δεν συμπίπτουν με εκείνα των άλλων παιδιών του σχολείου.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες από πλευράς Συνδέσμων Γονέων, οι οποίοι επικαλούνται αρκετά ζητήματα – προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύθμιση αυτή, μεταξύ των οποίων και πρακτικά αλλά και λειτουργικά.

Γονείς επικοινώνησαν με τον «Φ» και παρέθεσαν το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί, ενώ όπως μας ενημέρωσαν ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την απόφαση του. Μεταξύ άλλων, οι γονείς κάνουν λόγο για άνιση μεταχείριση των παιδιών που φοιτούν στα Αθλητικά Γυμνάσια αλλά και εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η αποκοπή λεπτών από άλλα μαθήματα και δη, κύρια δεν θα έχει συνέπειες για τις εξετάσεις των παιδιών τους.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον αναπληρωτή διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Κουτσίδη, ο οποίος ανέφερε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει τα παράπονα αυτά και προτίθεται να δει εκ νέου το ζήτημα, ούτως ώστε να βρεθεί λύση στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Πάντως, ο κ. Κουτσίδης επεσήμανε ότι το μάθημα της Διατροφολογίας, το οποίο προσφέρεται πιλοτικά, κρίνεται ως πολύ σημαντικό για τους μαθητές – αθλητές και απαραίτητο.

Εξηγώντας το θέμα επεσήμανε ότι για να μην υπάρχει παράταση σχολικού ωραρίου μια φορά την εβδομάδα για τους μαθητές των Αθλητικών Γυμνασίων αποφασίστηκε η δημιουργία μιας εμβόλιμης περιόδου κάθε Τετάρτη με μερικά λεπτά από άλλα μαθήματα. Ο κ. Κουτσίδης εξέφρασε τη θέση ότι η ολιγόλεπτη αποκοπή χρόνου από άλλα μαθήματα δεν επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές όσον αφορά την εξεταστέα τους ύλης, ωστόσο, σημείωσε πως εάν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο θα δοθεί ενισχυτική διδασκαλία τους μαθητές.