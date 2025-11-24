Υποτροφίες προς φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής παραχώρησε για άλλη μια χρονιά ο Δρ Χρίστος Αλωνεύτης συνεχίζοντας τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του στη νέα γενιά επαγγελματιών υγείας.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου σε μια σεμνή τελετή στα γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δρ Αλωνεύτης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους φετινούς υπότροφους θέματα που αφορούν το νοσηλευτικό επάγγελμα, τη σημασία της ακαδημαϊκής τους πορείας καθώς και το ρόλο των επαγγελματιών υγείας στη σύγχρονη κοινωνία.

Οι υπότροφοι εξέφρασαν τη βαθιά τους εκτίμηση για τη στήριξη σημειώνοντας ότι η υποτροφία ενισχύει την προσπάθειά τους και λειτουργεί ως κίνητρο για περαιτέρω πρόοδο.

Εκ μέρους του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας Δρ Βασίλη Πρωτοπαπά εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς τον Δρ Αλωνεύτη για την πολύχρονη προσφορά του στο Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι ο Δρ Αλωνεύτης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εκπροσώπους του ιατρικού κόσμου που ενισχύουν φοιτήτριες και φοιτητές του Τεχνολογικού πανεπιστημίου Κύπρου. Η στάση του αναδεικνύει στην πράξη το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η προσωπική πρωτοβουλία στην προώθηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης προσφέροντας ένα αξιόλογο παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης.