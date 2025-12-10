Στις 22 Δεκεμβρίου, όπως όλα δείχνουν, θα τεθεί το θέμα του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Αυτό προκύπτει, από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, η οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία της κατ’ άρθρο συζήτησης του επίμαχου νομοσχεδίου, στην παρουσία της αρμόδιας Υπουργού, Αθηνάς Μιχαηλίδου.

Τα σημεία που απασχόλησαν σήμερα, ήταν κυρίως ο ρόλος του Επιθεωρητή – Σύμβουλου και βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συζητήσεων σε επίπεδο Επιτροπής φαίνεται πως επικράτησε η άποψη πως ο Επιθεωρητής – Σύμβουλος δεν θα πρέπει να μπαίνει στην τάξη βλέποντας τον εκπαιδευτικό, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής του καθώς αυτός δεν θα βάζει βαθμολογία. Η θέση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνο το υπουργείο Παιδείας, με την κ. Μιχαηλίδου να επισημαίνει πως είναι υγιές ο Επιθεωρητής – Σύμβουλος να μπαίνει στην τάξη καθώς ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός προς τον εκπαιδευτικό, οπότε θα πρέπει να έχει εικόνα.

Αναφορικά με την Επιτροπή Παρακολούθησης του σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, τόσο από βουλευτές όσο και από εκπαιδευτικές οργανώσεις, περί κάλυψης και αποδυνάμωσης θεσμοθετημένων οργάνων, όπως η ΜΕΠΕΥ και η ΜΙΤΕΠΕΥ, η Υπουργός απέρριψε ξεκαθαρίζοντας πως η εν λόγω Επιτροπή δεν θα υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τα πιο πάνω θεσμοθετημένα σώματα, στα οποία θα παραπέμπονται κανονικά εργασιακά ζητήματα. Τόνισε πως ο ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης θα είναι συμβουλευτικός και σε αυτήν θα μετέχουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Όσον αφορά στην κλίμακα της αριθμητικής αξιολόγησης, το Υπουργείο εμμένει στη θέση πως πρέπει να είναι από τα 100 και όχι από το 40 που ισχύει σήμερα. Θεωρεί πως εάν μείνει η κλίμακα στο 40, θα συνεχίσουν να διαιωνίζονται οι στρεβλώσεις και να μην υπάρχει ορθή διάκριση.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας, η κ. Μιχαηλίδου προέβη σε δηλώσεις. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οι τροπολογίες που έχουν γίνει από βουλευτές δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του σχεδίου που έχει καταθέσει το Υπουργείο αλλά ούτε επηρεάζουν την επιστημονικότητά του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Από πλευράς της η επιτροπή Παιδείας, με το πέρας της σημερινής διαδικασίας, κλείνει το θέμα και το προωθεί στην Ολομέλεια της 22ας Δεκεμβρίου.

«Προσπάθεια παρεμπόδισης της δημοκρατικής διαδικασίας»

Η υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για τη στάση των εκπαιδευτικών οργανώσεων (ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ), οι οποίες προειδοποιούν με τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που δεν ρυθμιστούν σημεία, με τα οποία διαφωνούν. Όπως ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, οι αντιδράσεις τους ήταν δεδομένες από την αρχή.

«Εκείνο που με ανησυχεί είναι η προσπάθεια να παρεμποδιστεί η δημοκρατική διαδικασία, που αντιλήφθηκαν και οι βουλευτές μας. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες, που έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Εκτός από το Διευθυντή και άλλα ένα-δύο ζητήματα δεν υπάρχει άλλο. Διερωτώμαι που μπορούν να στηριχθούν οι διαφωνίες και η δημιουργία κλίματος έντασης στην εκπαίδευση. Προχωρούμε μαζί, η έκκληση που κάνω στις εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι να είναι κοντά μας στην τελική ψήφιση και κυρίως στην εφαρμογή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, η Υπουργός Παιδείας σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, ανέφερε: «Είχαμε σήμερα μια ακόμα εποικοδομητική συνάντηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για το θέμα του σχεδίου κανονισμών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Δώσαμε κάποιες διευκρινήσεις, επαναλάβαμε τις θέσεις μας, τονίσαμε τα σημεία στα οποία πρέπει να επιμείνουμε για να διατηρηθεί το τελικό σχέδιο επιστημονικά σωστό, παιδαγωγικά σωστό, προς όφελος των εκπαιδευτικών μας και κυρίως εφαρμόσιμο.

Άρα, δεχθήκαμε ερωτήσεις και απαντήσαμε, δώσαμε διευκρινήσεις. Για μας το πιο σημαντικό είναι ότι σε λίγες μέρες μπορεί να έχουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, εξαιτίας της υπεύθυνης στάσης των βουλευτών μας.

Το να υπάρχουν διαφωνίες είναι θεμιτό, ειδικά σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει όμως να τις προσπερνούμε, να τις ξεπερνούμε για το καλό των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε, να δημιουργούμε στα σχολεία μας, να επιδιώκουμε καλά αποτελέσματα, εργαζόμενοι με ρυθμίσεις του 1970.

Άρα, ο εκσυγχρονισμός είναι αναγκαίος. Οι διαφωνίες θεμιτές αλλά η δημοκρατική διαδικασία επιβάλλει τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Προχωρούμε και είμαστε πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί κάτι στην Ολομέλεια, εμείς αρχίζουμε δουλειά για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Την ομαλή εφαρμογή του και σίγουρα τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας, γιατί αυτοί/ες είναι και η καρδιά της όποιας μεταρρύθμισης», ανέφερε καταληκτικά η Υπουργός Παιδείας.

Στη συνέχεια, η Υπουργός απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν από τη Βουλή, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε: «Θεωρώ ότι πάει στις 22 αλλά αυτό θα σας το επιβεβαιώσουν οι ίδιοι».

Ερωτηθείσα αν οι τροπολογίες των βουλευτών αλλοίωσαν τη φιλοσοφία του Συστήματος Αξιολόγησης, η Υπουργός είπε: «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία και την επιστημονικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε διαφωνία, την έχουμε θέσει και την έχουμε τεκμηριώσει και γραπτώς, έτσι ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να τις μελετήσουν».

Σε ερώτηση αν είναι αισιόδοξη για την έκβαση των συζητήσεων, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε: «Ήμουν από την αρχή αισιόδοξη. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος με την αξιολόγηση, αλλά θα τεθούν οι βάσεις για μια πιο υγιή λειτουργία του δημόσιου σχολείου, για μια πιο δίκαιη και δημιουργική εργασία στο δημόσιο σχολείο, για ένα σύγχρονο αν θέλετε τρόπο δουλειάς, πιο παιδαγωγικά σωστό. Συνεπώς, είμαι πολύ αισιόδοξη ότι με αυτή την αρχή θα μπορούμε να επιλύσουμε και άλλα χρόνια ζητήματα που ταλανίζουν το δημόσιο σχολείο».

Ερωτηθείσα αν ανησυχεί μήπως υπάρχουν αντιδράσεις από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η Υπουργός επισήμανε: «Ήδη οι αντιδράσεις είναι δεδομένες από την αρχή. Εκείνο που με ανησυχεί, για να πω την αλήθεια, είναι αυτή η απαίτηση να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα πλήρως και να παρεμποδιστεί η δημοκρατική διαδικασία, την οποία θεωρώ πως έχουν αντιληφθεί και οι Βουλευτές μας. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες, επαναλαμβάνω, οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Εκτός από τον διευθυντή και ένα-δύο άλλα ζητήματα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, διερωτώμαι πού μπορούν να στηριχθούν οι διαφωνίες και η δημιουργία κλίματος έντασης στην εκπαίδευση. Προχωρούμε μαζί. Η έκκληση που κάνω στις εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι να είναι κοντά μας στην τελική ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και κυρίως στην υλοποίησή του, στην εφαρμογή του για το καλό των ίδιων των εκπαιδευτικών και των παιδιών μας».

Κληθείσα να σχολιάσει το σχόλιο του κ. Χριστοφίδη ότι το σχέδιο είναι γραφειοκρατικό και ότι θα στοιχίσει δεκάδες εκατομμύρια στους πολίτες, η Υπουργός σημείωσε: «Ήδη από την αρχή εμείς έχουμε απαντήσεις σε αυτά. Έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το σχέδιο, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το όλο σχέδιο έχει περάσει, ας μην ξεχνάμε, και από δημόσια διαβούλευση. Θα περιληφθεί από το 2027 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, άρα δεν πρέπει κανείς να ανησυχεί για τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Για να κάνεις μεταρρύθμιση πρέπει να επενδύσεις κιόλας. Για το γραφειοκρατικό, απαντάμε με το ότι εμείς το έχουμε κάνει όσο πιο απλό γίνεται για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχουμε την αλλαγή που επιδιώκουμε».

Σε ερώτηση αναφορικά με το πόσο είναι το κονδύλι, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Το κονδύλι είναι 12,5 περίπου εκατ.στην πενταετία ήταν τότε, εμείς τώρα ακούμε ότι θα το φέρει πιο κοντά η Βουλή. Δηλαδή αντί να εφαρμοστεί το 2030, να εφαρμοστεί από το 2028, το οποίο μας ικανοποιεί».

Σε ερώτηση αν έχει δεχθεί κάποιες απειλές ή εκβιασμούς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε τις προηγούμενες μέρες με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η κ. Μιχαηλίδου είπε: «Όχι βέβαια. Απλά να πω ότι, για να διορθώσουμε λίγο, βλέπουμε τις οργανώσεις, για να στηρίξουμε πέραν του Σχεδίου Αξιολόγησης. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, το Σχέδιο είναι κοστολογημένο, τις θέσεις θα τις πάρουν, όσα προβλέπει το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης (ΝΣΑ) θα τα πάρουν. Αυτό που συζητούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι πρόσθετα ζητήματα, τα οποία ονομάζουν στήριξη του σχολείου, του δημόσιου σχολείου, και είμαστε δίπλα τους. Μετά την ψήφιση, όταν δηλαδή θα ξέρουμε και τι θα ψηφιστεί ακριβώς, θα δούμε βήμα προς βήμα, να οργανωθούμε, να έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο και σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, να προχωρήσουμε».

Σε ερώτηση για το πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση με δεδομένες τις αντιδράσεις των συντεχνιών η Υπουργός σημείωσε:«Λόγω του ότι υπάρχει μεταβατική περίοδος και σκόπιμα είχε μπει είτε πενταετία είτε τριετία, πιστεύουμε ότι εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε βήμα προς βήμα μαζί τους όλα τα στάδια, τους έχουμε βάλει και σε δύο μεγάλες θεσμικά ομάδες, επιτροπές, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Μεταξιολόγησης, όπου εκεί θα βλέπουμε τυχόν προβλήματα και να τα επιλύουμε μαζί. Άρα πιστεύουμε ότι αν περιμένουμε πλήρη συμφωνία, πριν να κάνουμε μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα, δεν θα την έχουμε ποτέ. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τολμήσουμε, να κάνουμε τη μεταρρύθμιση με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και να είμαστε μαζί υπεύθυνα με τους εκπαιδευτικούς μας, με τις οργανώσεις, να επιλύουμε τυχόν προβλήματα και βεβαίως να πείσουμε με την πράξη».