Η στάση εργασίας της ΠΟΕΔ ήταν μια «αχρείαστη ενέργεια», η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποφευχθεί, είπε, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου.

Οι εκπαιδευτικοί μέλη της ΠΟΕΔ κατήλθαν σήμερα σε στάση εργασίας από τις 07:30 μέχρι τις 09:05 διαμαρτυρόμενοι για το νέο σχέδιο αξιολόγησης.

Σε δηλώσεις του και ερωτηθείς για την προσέλευση των μαθητών/τριων στα δημοτικά μετά το πέρας της στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών, ο κ. Ιωάννου είπε ότι υπήρξαν Δημοτικά που προχώρησαν σε φύλαξη μαθητών/τριών και έδωσε ως παράδειγμα ένα σχολείο στη Λεμεσό, το οποίο δημιούργησε φύλαξη για 80 μωρά, τα οποία πήγαν κανονικά στα σχολεία τους, όπου προβλήθηκε ταινία, για να απασχοληθούν τα παιδιά.

«Όσον αφορά την ταλαιπωρία αυτό είναι δεδομένο. Το ότι ταλαιπωρήθηκαν μωρά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αυτό είναι δεδομένο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι υπήρχαν παιδιά, τα οποία δεν πήγαν καθόλου σχολείο, διότι δεν έχει κάποιον να τα μεταφέρει στο σχολείο.

Είπε, παράλληλα, ότι ταλαιπωρήθηκαν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν προσωπικό τους που δεν θα πήγε στη δουλειά του γιατί πήρε άδεια για να μείνει με τα παιδιά του στο σπίτι.

«Ήταν μια αχρείαστη ενέργεια, η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποφευχθεί. Είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να κάνουν απεργία, όμως θέση μας πάγια είναι ότι και το δικαίωμα στην απρόσκοπτη εκπαίδευση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η χρήση της απεργίας έπρεπε να γίνει με περισσότερη φειδώ λαμβάνοντας υπόψιν όλους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν ενταθεί η αναταραχή στην εκπαίδευση σε περίπτωση που ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο με το οποίο διαφωνούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο κ. Ιωάννου είπε ότι ήδη έχουν καταθέσει θέσεις στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, «τις οποίες είδε με θετικό μάτι και τις έστειλε στα όργανα του Υπουργείου για εφαρμογή».

«Καταρχάς, εισηγηθήκαμε τη δημιουργία καταλόγου, από τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άτομα για φύλαξη αν ξανά-κατέλθουν σε στάση εργασίας οι εκπαιδευτικοί» είπε, σημειώνοντας πως μέλη των Συνδέσμων Γονέων υποβάλλονται σε έξοδα, αφού δεν θα πάνε στην εργασία τους για να παραμείνουν στο σχολείο για να καλύψουν την απουσία των εκπαιδευτικών. Εισηγήθηκε την επί πληρωμή φύλαξη στα σχολεία από μέλη των Συνδέσμων, είτε ανέργων, ούτως ώστε «να μην ταλαιπωρείται η κοινωνία», όπως σημείωσε.

Εκείνο, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, «που ζητήσαμε είναι η παρουσίαση των σχετικών εγγράφων για το καθαρό τους ποινικό μητρώο και για το θέμα καταδίκης ή εμπλοκής σε αδικήματα για σεξουαλική εκμετάλλευση».

«Αυτό είναι δεδομένο και το θεωρούμε ότι γίνεται έτσι κι αλλιώς. Επίσης είπαμε για την χρήση εκπαιδευτικών από τον κατάλογο διοριστέων, οι οποίοι είναι άνεργοι, και θα μπορούσαν σε περίπτωση μιας πιο μεγάλης διάρκειας απεργίας να κληθούν στα σχολεία και μάλιστα ένα μοριοδοτηθούν για αυτό, για να βοηθήσουν είτε στην φύλαξη είτε να διδάξουν μάθημα», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι θεωρούν ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι δέσμια τέτοιων απαιτήσεων σχετικά με την αξιολόγηση. «Λένε οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους ότι θέλουν αξιολόγηση, αλλά δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι τελικά θέλουν να επιστρέψουμε στο υπάρχον σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι αξιοκρατικό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης θα εξετάσει το θέμα κατά πόσο προκύπτει οποιαδήποτε περίπτωση αποζημίωσης των εργαζομένων που έχουν υποστεί οικονομική βλάβη, για όσους έχασαν τα ημερομίσθια τους για να παραμείνουν με τα παιδιά τους αφού δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρουν κάπου για φύλαξη.

Ζήτησε επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση που λαμβάνει η Κύπρος σε διεθνείς και ευρωπαίους διαγωνισμούς. «Δεν νοείται να είμαστε είτε στην τελευταία θέση είτε κάτω από την μέση και κανένας να μην φέρει ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη των εκπαιδευτικών. Το καταγράφω αυτό και το ξεχωρίζω αυτό. Όμως, ευθύνη έχουν και οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι εκείνοι που μεταφέρουν το πρόγραμμα του Υπουργείου στα παιδιά μας. Οπόταν σίγουρα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και να πάμε πίσω να δούμε που είναι το πρόβλημα. Δεν γίνεται τόσα χρόνια να μην ασχολήθηκε κανένας για τις θέσεις που παίρνει η Κύπρος στους διεθνείς ή ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς», σημείωσε.

Απ΄εκεί και πέρα, είπε ο κ. Ιωάννου, «θα συνέλθουμε ως Οργάνο και θα συζητήσουμε οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες μας ή εισηγήσεις μας ή μελετές που πρέπει να γίνουν, γιατί ακούσαμε και κάποιους εκπαιδευτικούς ή τουλάχιστον είδαμε κάποιους εκπαιδευτικούς να μιλούν για το κόστος του νέου σχεδίου, όμως να πούμε ότι και το κόστος για κάθε μαθητή στην παιδεία είναι αρκετό ψηλό».

«Αφού οι ίδιοι θέτουν αυτό το θέμα καλό είναι να το εξετάσουμε και εμείς ή το Υπουργείο ή να εισηγηθούμε στο Υπουργείο είτε της Παιδείας είτε των Οικονομικών να εξετάσουν αυτό το δεδομένο», κατέληξε.

