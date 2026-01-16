Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε σε σχολείο στη Λάρνακα, όταν μαθητής Γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια, φτάνοντας στο σημείο να χειροδικήσει εναντίον της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews φερόμενος δράστης είναι 13χρονος, με την καθηγήτρια να προβαίνει την περασμένη Τετάρτη σε καταγγελία στην Αστυνομία Λάρνακας, η οποία ξεκίνησε διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως μας αναφέρθηκε λόγω του γεγονότος πως ο μαθητής είναι ποινικά ανεύθυνος (δηλαδή κάτω των 14 ετών), τέθηκε σε εφαρμογή συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, η υπόθεση έχει ήδη τεθεί σε διαδικασία διαχείρισης σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς. «Η διαδικασία έχει πάρει την πορεία της, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν θα εξετάσουμε καν εάν είχε δίκαιο ή άδικο να αντιδράσει, αντίδραση δεν είναι να χειροδικήσεις στον οποιονδήποτε, πόσω μάλλον σε εκπαιδευτικό», δήλωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ πρόσθεσε ότι «φτάσαμε στο σημείο να ασκηθεί βία», σημειώνοντας πως επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ για να μεταφέρει τη συμπαράσταση των γονέων προς τους εκπαιδευτικούς. «Καταδικάζω οποιαδήποτε μορφή βίας. Τους εκπαιδευτικούς, όποιο παράπονο και να έχει κάποιος μαθητής ή γονέας, μπορεί να κάνει καταγγελία αλλά σε καμιά περίπτωση δεν χειροδικεί κατά του εκπαιδευτικού», ανέφερε.