Όλες οι πολιτικές, οι εγκύκλιοι αλλά και τα πρωτόκολλα που βρίσκονται σε ισχύ και αφορούν την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, έχουν περιληφθεί σε έναν ολοκληρωμένο Οδηγό, ο οποίος θα αποσταλεί σύντομα σε όλα τα σχολεία.

Οι σχολικές μονάδες έχουν ενημερωθεί σχετικά από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο και καλεί τις διευθύνσεις τους όπως επικοινωνήσουν με την οικεία τους Σχολική Εφορεία ή την Αποθήκη του Υπουργείου για να παραλάβουν τον Οδηγό, να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Eνδοσχολικής Bίας και να τον αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, έχει εκδοθεί αφίσα με τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται παιδιά, έφηβοι αλλά και ενήλικες, για στήριξη και βοήθεια. Η αφίσα που έχει ήδη αποσταλεί σε έντυπη μορφή στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καταγράφει τις ακόλουθες σημαντικές γραμμές:

> 116111 Ευρωπαϊκή Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων

> 116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά

> 1498 Θέματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών

> 1497 Θέματα εμπορίας προσώπων

> 1480 Θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού

> 1466 Θέματα βίας ή παραμέλησης

> 1456 Συμβουλευτική για εξαρτητικές συμπεριφορές

> 1455 Θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας

> 1440 Θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια

> 1431 Γραμμή διακοπής του καπνίσματος

> 1422 Στήριξη για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

> 1410 Συμβουλευτική και στήριξη για παιδιά και γονείς

> 1402 Θέματα εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες

> 112 Αστυνομία, Ασθενοφόρο, Πυροσβεστική