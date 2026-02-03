Εντός Φεβρουαρίου και Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες προεγγραφών/μετεγγραφών μαθητών/μαθητριών Α΄τάξης Δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2026-2027, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Συγκεκριμένα, 05 – 15 Φεβρουαρίου 2026 θα είναι η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προεγγραφών για την A´ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων, 16 – 27 Φεβρουαρίου 2026 η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων προεγγραφών για την Α΄ τάξη Δημόσιων Λυκείων/ΤΕΣΕΚ, 02 – 13 Μαρτίου 2026 θα είναι η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μετεγγραφών (αλλαγή σχολείου εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας) για την Α΄ τάξη Δημόσιων Γυμνασίων ενώ 16 – 31 Μαρτίου 2026 θα είναι η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων μετεγγραφών για την Α΄ τάξη Δημόσιων Λυκείων και ΤΕΣΕΚ.

Η ηλεκτρονική προεγγραφή είναι υποχρεωτική ενώ η οριστικοποίηση των εγγραφών θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 202, προστίθεται.

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διοικητικών λειτουργιών, το ΥΠΑΝ εφαρμόζει το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των προεγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης Δημόσιων Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για να είναι εφικτή η προεγγραφή/μετεγγραφή των μαθητών/ριών, μέσω του συστήματος «Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής» (eΔΕΑ), θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login και, στη συνέχεια, να δημιουργήσουν το προφίλ τους καθώς και το προφίλ του παιδιού τους, στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ.

Η διαδικασία αυτή απαιτείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί, εφόσον τα προφίλ έχουν ήδη δημιουργηθεί ενώ οι γονείς/κηδεμόνες προτρέπονται να ολοκληρώσουν τις πιο πάνω ενέργειες πριν την έναρξη της υποβολής των ηλεκτρονικών προεγγραφών.

Για τις προεγγραφές των μαθητών/μαθητριών Β΄ και Γ΄ τάξης (Δημοσίων Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ), για τη σχολική χρονιά 2026-2027, δεν θα πραγματοποιηθεί υποβολή αίτησης και οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να μην προχωρήσουν σε υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προεγγραφής για αυτές τις τάξεις και προτρέπονται να προχωρήσουν στην δημιουργία λογαριασμού CY Login και των σχετικών προφίλ στο σύστημα eΔΕΑ.

Αναφέρεται ακόμα ότι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτημα προεγγραφής, θα παραπέμπονται στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους με κενές θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, για την προεγγραφή των μαθητών/μαθητριών, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να διαθέτουν λογαριασμό στο CY Login. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν ήδη δημιουργήσει λογαριασμό CY Login, μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στους ακόλουθους συνδέσμους: https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register/startindividual-registration

Οι γονείς/κηδεμόνες που θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δημιουργία λογαριασμού CY Login, μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Όσον αφορά το σχολείο φοίτησης, αυτό καθορίζεται με βάση τις εκπαιδευτικές περιφέρειες.

Για τεχνική υποστήριξη της Διαδικτυακής Πύλης eΔΕΑ οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν είτε με το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης στο 22 558618 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00-16:00) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: edea-support@schools.ac.cy.

Επισημαίνεται ότι, για την επιτυχή ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/έγγραφα/έντυπα.

Για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων (διόρθωση/συμπλήρωση), οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους, εντός των χρονικών πλαισίων 16 – 25 Φεβρουαρίου 2026 (για Γυμνάσια) και 02 – 11 Μαρτίου 2026 (για Λύκεια/ΤΕΣΕΚ).

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους σε σχολείο εκτός της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός των αποκλειστικών προθεσμιών. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη των περιόδων αυτών, δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων.

Αναφέρεται ακόμα ότι, δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποταθεί για τεχνική υποστήριξη διαδυκτιακής πύλης eΔΕΑ στο τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης: 22 558618 (Δευτ.-Παρ., 08:00-16:00) και στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: edea-support@schools.ac.cy

