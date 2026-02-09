Μία πολύ σημαντική δράση, η οποία, μάλιστα, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποίησε πριν από μερικές μέρες το Παιδικό Τμήμα Βρεφικής, Νηπιακής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Επρόκειτο για το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενδοσχολική Βία και Παραβατικότητα: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Ενίσχυση Θετικών Συμπεριφορών», το οποίο απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 5–9 ετών και τους γονείς/ κηδεμόνες τους. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαχρονικής προσπάθειας για πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και ενίσχυσης θετικών, δημοκρατικών και συμπεριληπτικών συμπεριφορών από τις πρώτες σχολικές ηλικίες.

Μέσα από τη βιωματική μάθηση και τον δημιουργικό διάλογο, τα παιδιά που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν συναισθήματα, να κατανοήσουν τις συνέπειες της βίας και να ενισχύσουν θετικές συμπεριφορές, ενώ οι γονείς έλαβαν επιμορφωτικό υλικό με πρακτικές κατευθύνσεις για τη στήριξη των παιδιών τους στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης της ενδοσχολικής βίας μέσα από στοχευμένες, βιωματικές και συνεργατικές δράσεις, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ενεργό συμμετοχή στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του Παιδικού Τμήματος και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως χώρων που προάγουν την παιδεία, την ενσυναίσθηση και τη δημιουργική μάθηση. «Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η Βιβλιοθήκη δεν είναι απλώς χώρος ανάγνωσης, αλλά ενεργός πυλώνας της κοινωνίας, που ενισχύει ασφαλή, δημοκρατικά και συμπεριληπτικά περιβάλλοντα για τα παιδιά, υποστηρίζει τους γονείς και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πιο ευαισθητοποιημένης, συνεργατικής και ανθρώπινης», επεσήμανε το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Η ενδοσχολική βία και παραβατικότητα δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένα περιστατικά συμπεριφοράς, αλλά ένα σύνθετο κοινωνικό και παιδαγωγικό φαινόμενο που επηρεάζει καθοριστικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και το κλίμα της σχολικής κοινότητας. Η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους βασίζεται στη γνώση, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και στην ενίσχυση θετικών προτύπων συμπεριφοράς από τις πρώτες κιόλας ηλικίες, μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον που προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ομαλή ένταξη όλων των παιδιών, τη συνεργασία και την ενεργό, υπεύθυνη στάση απέναντι στον συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Από πλευράς της, η επιστημονικά υπεύθυνη του Παιδικού Τμήματος Βρεφικής, Νηπιακής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας, Νάσια Χαραλάμπους, υλοποίησε παιχνίδια γνωριμίας με τα παιδιά, δημιουργώντας ένα θετικό και ασφαλές κλίμα και ενημέρωσε τους γονείς/ κηδεμόνες αναλυτικά για το πρόγραμμα, τη δομή και τους στόχους του. Τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής ενδυνάμωσης των παιδιών από τους γονείς/ κηδεμόνες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά, συζητώντας μαζί τους, δείχνοντας ενσυναίσθηση για τα συναισθήματά τους και προσφέροντάς τους ψυχολογική στήριξη.

Η επικεφαλής της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της 8ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, Έλενα Κυριάκου, υπογράμμισε ότι η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων συνιστά έναν θεσμό ενεργούς νεανικής συμμετοχής και ουσιαστικού διαλόγου, ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης μεταξύ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και του μη-κυβερνητικού οργανισμού Cyprus Youth DiplomaCY. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εν λόγω δράση πραγματοποιείται κατόπιν της υπερψήφισης της σχετικής έκθεσης από την Ολομέλεια τον Νοέμβριο του 2025, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βαρύτητα του ζητήματος της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, καθώς και την ανάγκη υιοθέτησης ουσιαστικών και στοχευμένων παρεμβάσεων τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού πλαισίου. Επισημαίνεται ότι η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις προτάσεις της επιτροπής, διανεμήθηκε στα παρευρισκόμενα άτομα προς ενημέρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, περιλήφθηκε και αφήγηση του παραμυθιού «Ο Μέλης ο Νταής» από τον συγγραφέα Ανδρέα Καπανδρέου και τα μέλη της ομάδας Join The Tale, Βασιλική Παπαχαραλάμπους και την ψυχολόγο Μαρία Περδικογιάννη, ενώ ακολούθησε βιωματικό εργαστήρι για τα παιδιά, με παιγνιώδεις δραστηριότητες και ασκήσεις ενσυναίσθησης, συνεργασίας και διαχείρισης συγκρούσεων, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Χρύσα Αριστείδου, Σχολική Ψυχολόγο και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας «Αρμονία».

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το εκπαιδευτικό υλικό που δόθηκε. Το βιβλιαράκι περιλαμβάνει παραμύθια, δραστηριότητες και ασκήσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού. Οι ασκήσεις βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και της κοινωνικοσυναισθηματικής εκπαίδευσης και στοχεύουν στην αναγνώριση συναισθημάτων, την κατανόηση καταστάσεων εκφοβισμού, την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και την υιοθέτηση θετικών τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Μέσα από δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως συζήτηση, ζωγραφική, αφήγηση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύθερα, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.