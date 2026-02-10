Στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση αναμένεται να προωθηθεί σύντομα η πρόταση του νόμου του ΑΚΕΛ σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου των καλοκαιρινών σχολείων, στο πλαίσιο του περί Κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών τροποποιητικό νόμο του 2025.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, ο εισηγητής της πρότασης και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία αυτών των καλοκαιρινών σχολείων είναι κατακερματισμένο και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεσμοθετηθούν ζητήματα που άπτονται ελέγχου των υποστατικών.

Στην ουσία αυτό που επιδιώκεται με την πρόταση νόμου μας είναι να θεσπιστούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και της λειτουργίας των κέντρων τα οποία το καλοκαίρι λειτουργούν ως καλοκαιρινά σχολεία, και φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό των παιδιών. «Λόγω ενός πολυκερματισμένου πλαισίου κρίναμε αναγκαίο να θεσμοθετήσουμε κάποια πράγματα που αφορούν τον έλεγχο των υποστατικών, τον έλεγχο του προσωπικού, τον έλεγχο των όρων ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των κέντρων, δίνοντας όπλα στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας», σημείωσε.

Ο κ. Πασιουρτίδης συμπλήρωσε ότι, πέραν του ελέγχου, με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου που έχει συζητηθεί μπορούν να αναστέλλονται άδειες ή να ακυρώνεται η εγγραφή τέτοιων κέντρων ή ακόμα σε περίπτωση που λειτουργούν χωρίς να έχουν εκδώσει τέτοιες άδειες, να οδηγούνται στο δικαστήριο μέσω ποινικών αδικημάτων και να τιμωρούνται με ποινές.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η πρόταση νόμου αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα στην Ολομέλεια ενώ εξέφρασε την ευχή να υπερψηφιστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρόσθεσε, το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου θα μπορεί να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, καθώς «από την πρώτη στιγμή φάνηκαν πολύ πρόθυμες να συζητήσουν αυτό το θέμα, αναγνωρίζοντας ότι δεν σηκώνει εκπτώσεις η φύλαξη των ανήλικων παιδιών, κατά οποιοδήποτε μήνα πολύ δε περισσότερο τους μήνες του καλοκαιριού, όπου όλοι μας ψάχνουμε πού να απασχοληθούν τα παιδιά μας ως εργαζόμενοι γονείς».

Ερωτηθείς για τις προδιαγραφές των λειτουργών φύλαξης των παιδιών διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη να είναι εκπαιδευτικοί, όμως θα πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι αναλόγως των προγραμμάτων που προσφέρει το εκάστοτε κέντρο.

Είπε ότι το βασικό ζητούμενο είναι τα υποστατικά να είναι σε ασφαλή κατάσταση, να υπάρχει επαρκές προσωπικό ανάλογο με τον αριθμό παιδιών που φιλοξενούνται σε κάθε τέτοιο κέντρο και να υπάρχουν και σαφείς καθορισμένες ποινές, αλλά και μέτρα επιβολής, ούτως ώστε να γνωρίζει ο καθένας που θέλει να λειτουργήσει ένα τέτοιο κέντρο ότι πρωτίστως πρέπει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

ΚΥΠΕ