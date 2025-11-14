Το πρώτο ραδιοσήμα στον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS εντόπισαν αστρονόμοι, όταν εκείνος βρισκόταν στη μέση της διαδρομής που θα κάνει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Και ενώ αυτό μπορεί να μοιάζει με απόδειξη της θεωρίας ορισμένων επιστημόνων ότι πρόκειται για εξωγήινο σκάφος, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο.

Ο 3I/ATLAS είναι το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που διέρχεται από τη γειτονιά μας. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Ιουλίου, καθώς κατευθυνόταν προς τον Ήλιο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 210.000 χλμ/ώρα. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι πρόκειται για κομήτη, πιθανώς τον αρχαιότερο του είδους του που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ο οποίος εκτινάχθηκε από ένα εξωγήινο αστρικό σύστημα στην «μεθόριο» του Γαλαξία πριν από 7 δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι θεωρίες περί εξωγήινων

Ωστόσο, από τη στιγμή της ανακάλυψής του, μια μικρή ομάδα επιστημόνων – με επικεφαλής τον αστροφυσικό του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και διάσημο κυνηγό εξωγήινων Avi Loeb – προωθεί την αβάσιμη θεωρία ότι ο κομήτης είναι στην πραγματικότητα ένα μεταμφιεσμένο εξωγήινο σκάφος. Η θέση αυτή γέννησε μια σειρά παραπλανητικών δημοσιευμάτων οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποσπούν την προσοχή από την πραγματική επιστήμη γύρω από τα διαστρικά αντικείμενα, αναφέρει το LiveScience.

Γι’ αυτό όταν το τηλεσκόπιο MeerKAT στη Νότια Αφρική ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ανίχνευσε τις πρώτες ραδιοεκπομπές από τον 3I/ATLAS, οι υποστηρικτές της θεωρίας του Loeb πιθανώς περίμεναν να βρουν αποδείξεις για κάποια κρυφή εξωγήινη μετάδοση – ειδικά καθώς η ανίχνευση συνέπεσε με το περιήλιο, την πλησιέστερη προσέγγιση του κομήτη στον Ήλιο, στις 29 Οκτωβρίου.

Τι προκάλεσε τα σήματα

Ωστόσο τα σήματα δεν είχαν τεχνολογική προέλευση. Αντίθετα, οφείλονταν σε απορρόφηση συγκεκριμένου μήκους κύματος, που σχετίζεται με την παρουσία ριζών υδροξυλίου στην κόμη του κομήτη. Οι ρίζες αυτές σχηματίζονται από τη διάσπαση μορίων νερού τα οποία εκτοξεύονται από τον κομήτη στο πλαίσιο της φυσικής δραστηριότητάς του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι αστρονόμοι βλέπουν ενδείξεις ύπαρξης νερού στον 3I/ATLAS. Στις αρχές Οκτωβρίου, η NASA είχε καταγράψει πίδακες νερού που εκτοξεύονταν από τον κομήτη. Και τα τελευταία ευρήματα δείχνουν ότι το νερό αυτό διασπάται από την ηλιακή ακτινοβολία, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς να συμβαίνει στο περιήλιο.

Ο Loeb επιβεβαίωσε την ανίχνευση των υδροξυλικών ριζών στο προσωπικό του blog, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν αποτελούν ένδειξη φυσιολογικής κομητικής δραστηριότητας ή όχι. Τα σήματα ανιχνεύθηκαν στις 24 Οκτωβρίου, λίγο μετά την προσωρινή «εξαφάνιση» του κομήτη πίσω από τον Ήλιο. Η ηλιακή προσέγγιση του κομήτη συνοδεύτηκε από απρόσμενη λαμπρότητα και μια παροδική αλλαγή χρώματος, ενώ μόλις επανεμφανίστηκε, φάνηκε αρχικά ότι είχε χάσει την ουρά του – κάτι που τελικά δεν ήταν αλήθεια.

Ο 3I/ATLAS έχει εμφανίσει και άλλες ασυνήθιστες ιδιότητες που έχουν τροφοδοτήσει τις θεωρίες περί εξωγήινων: υψηλά ακτινοβολημένη επιφάνεια, υπερβολική αφθονία διοξειδίου του άνθρακα και μια αινιγματική «αντί-ουρά». Όλα όμως έχουν εξηγηθεί επαρκώς από την αστρονομική κοινότητα, η οποία υποστηρίζει σχεδόν ομόφωνα ότι πρόκειται για φυσικό αντικείμενο.

