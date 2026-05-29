Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε η ανεργία στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 4,0% από 5,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε στα 21.246 άτομα, έναντι 26.161 το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η μείωση καταγράφηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο 4,0% και για τα δύο φύλα.

Την ίδια ώρα, αυξήθηκε η απασχόληση, καθώς οι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 510.265 άτομα, από 493.272 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το ποσοστό απασχόλησης ενισχύθηκε στο 62,1%, έναντι 61,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το εργατικό δυναμικό της χώρας ανήλθε σε 531.511 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 64,7% του πληθυσμού. Το πρώτο τρίμηνο του 2025 το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 519.433 άτομα και αντιστοιχούσε στο 64,4% του πληθυσμού.

Ιδιαίτερα υψηλό παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών, το οποίο αυξήθηκε στο 81,5% από 80,0% πέρσι. Στους άνδρες το ποσοστό έφθασε το 86,0%, ενώ στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 77,3%.

Στις ηλικίες 55-64 ετών, η απασχόληση αυξήθηκε στο 70,9%, από 69,9% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η κυπριακή οικονομία εξακολούθησε να στηρίζεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, όπου απασχολείται το 81,8% των εργαζομένων. Η βιομηχανία συγκέντρωσε το 16,3% της απασχόλησης και η γεωργία το 1,9%.

Η μερική απασχόληση αντιστοιχούσε στο 8,9% της συνολικής απασχόλησης, δηλαδή σε 45.173 άτομα, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 8,8% του πρώτου τριμήνου του 2025.

Από το σύνολο των εργαζομένων, το 90% ήταν υπάλληλοι. Αυξημένο εμφανίζεται και το ποσοστό όσων εργάζονται με προσωρινή απασχόληση, το οποίο ανήλθε στο 14,5%, από 12,9% πέρσι.

Παρά τη συνολική βελτίωση της αγοράς εργασίας, η ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκε στο 13,1%, από 11,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στους νέους άνδρες το ποσοστό ανήλθε στο 15,8%, ενώ στις νέες γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,5%.

Σε σχέση με τη διάρκεια της ανεργίας, σχεδόν δύο στους τρεις ανέργους, ποσοστό 63,9%, αναζητούσαν εργασία για διάστημα μικρότερο των έξι μηνών.

Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτέλεσαν το 20,3% του συνόλου των ανέργων, ποσοστό μειωμένο σε σύγκριση με το 23,5% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.