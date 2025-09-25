Επικίνδυνη υπέρβαση των φυσικών αντοχών της Γης καταγράφουν νέες μετρήσεις του Ινστιτούτου Ερευνών για το Κλίμα του Πότσνταμ (PIK), το οποίο ανακοίνωσε ότι επτά από τα εννέα «πλανητικά όρια» έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2025, το όριο της οξίνισης των ωκεανών πέρασε το κρίσιμο σημείο που είναι συμβατό με σταθερά οικοσυστήματα. Οι επιστήμονες τόνισαν ότι η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις θάλασσες –που αντιστοιχεί περίπου στο 30% των παγκόσμιων εκπομπών από ορυκτά καύσιμα– οδηγεί σε ραγδαία αύξηση της οξύτητας, με άμεσο κίνδυνο για κοράλλια, οστρακόδερμα και είδη πλαγκτόν που είναι κρίσιμα για την τροφική αλυσίδα.

Η έννοια των «ορίων του πλανήτη» είχε εισαχθεί το 2009, με την εκτίμηση τότε ότι τρία είχαν ξεπεραστεί. Η κατάσταση, όμως, επιδεινώνεται σταθερά.

Τα έξι υπόλοιπα όρια που έχουν ήδη υπερβεί τα όρια ασφαλείας αφορούν:

την κλιματική αλλαγή,

την απώλεια βιοποικιλότητας,

τη χρήση γης,

τους κύκλους γλυκού νερού,

τους βιογεωχημικούς κύκλους (νιτρικά και φωσφορικά λιπάσματα),

την εισαγωγή νέων χημικών ουσιών, όπως πλαστικά.

Μόνο δύο όρια παραμένουν εντός ασφαλών ορίων: η ατμοσφαιρική ρύπανση από αερολύματα και το στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπέρβαση αυτών των κρίσιμων σημείων ισορροπίας οδηγεί σε μη αναστρέψιμες αλλαγές για τον πλανήτη και τα οικοσυστήματα, με σοβαρές επιπτώσεις για την ανθρώπινη ζωή.

ΚΥΠΕ