Ο Δημήτρης είναι ένα, από τα πολλά νέα παιδιά, που μου δημιουργεί αισθήματα ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου μας. Γεννήθηκε το 1993 στο Ριζοκάρπασο, μετά την εισβολή του 1974. Φοίτησε στο δημοτικό στις ελεύθερες περιοχές, γυμνάσιο στο Ριζοκάρπασο, σπουδές στην Νομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ζωή του, μέχρι σήμερα, ένα πήγαινε – έλα μεταξύ κατεχόμενων και ελεύθερων περιοχών. Συνέγραψε το βιβλίο «Από που είσαι;» όπου κατέγραψε την ιστορία των εγκλωβισμένων μας, ενώ αυτό το αντικείμενο έχει και η διδακτορική του διατριβή. Μία ενδιαφέρουσα συζήτηση που φωτίζει άγνωστες πτυχές της κεφαλαίου «εγκλωβισμένοι» και περιστρέφεται γύρω από την απάντηση που βασανίζει κάθε εγκλωβισμένο μας όταν του τίθεται το ερώτημα: «Από που είσαι;».

Κυριακή, 31/08/2025, στις 21.00.