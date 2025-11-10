Στο νέο επεισόδιο του LegalMatters Podcast με τίτλο «Η Ευρώπη σε κρίση;», φιλοξενείται ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου με τον οποίο θα συζητήσουμε το ρόλο και την ταυτότητα της Ευρώπης πριν και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εξαρτημένη ή μη είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ; Έχει χάσει τον ειρηνικό και κοινωνικό της προσανατολισμό; Ο Γιώργος Γεωργίου αναλύει πώς η ΕΕ μετατρέπεται σταδιακά από δύναμη ειρήνης σε στρατιωτικό παίχτη, σχολιάζει τη στάση της απέναντι στη Γάζα, τη Ρωσία και την Τουρκία, και θέτει το ερώτημα «υπάρχει ακόμη χώρος για μια Ευρώπη των αξιών και της αλληλεγγύης;». Η συζήτηση επεκτείνεται και στην κυπριακή επικαιρότητα, στο ρόλο των Κυπρίων ευρωβουλευτών, στο Κυπριακό και τις βουλευτικές εκλογές.

Δευτέρα, 10/11/2025 στις 18.00.