Στο νέο επεισόδιο του LegalMatters Podcast με τίτλο «Η Ευρώπη σε κρίση;», φιλοξενήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου με τον οποίο συζητήσαμε το ρόλο και την ταυτότητα της Ευρώπης πριν και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εξαρτημένη ή μη είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ΗΠΑ; Έχει χάσει τον ειρηνικό και κοινωνικό της προσανατολισμό;

Ο Γιώργος Γεωργίου ανέλυσε πώς η ΕΕ μετατρέπεται σταδιακά από δύναμη ειρήνης σε στρατιωτικό παίχτη, σχολίασε τη στάση της απέναντι στη Γάζα, τη Ρωσία και την Τουρκία, και έθεσε το ερώτημα «υπάρχει ακόμη χώρος για μια Ευρώπη των αξιών και της αλληλεγγύης;».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην κυπριακή επικαιρότητα, στο ρόλο των Κυπρίων ευρωβουλευτών, στο Κυπριακό και τις βουλευτικές εκλογές.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση: