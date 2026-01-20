Με αφορμή το videogate, το οποίο επέφερε την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ και της Πρώτης Κυρίας από τον Φορέα, οι νομικοί Ανδρέας Πασιουρτίδης και Γιάννος Γεωργιάδης αναλύουν τις νομικές και άλλες προεκτάσεις. Τι αξία μπορεί να έχει ένα ανώνυμο, αποσπασματικό βίντεο χωρίς ταυτοποίηση, και άγνωστο δημιουργό; Η ποινική πτυχή και οι έρευνες της αστυνομίας, η πρόσβαση επιχειρηματιών στην Προεδρία, τα τηλεδικεία και το τεκμήριο της αθωότητας. Συζητούμε επίσης για την επιστολή που έστειλε η κ. Φιλίππα Καρσερά στην Νικολέττα Τσικκίνη και το νέο πίνακα του Γιώργου Γαβριήλ.

📅 Τρίτη, 20/01/2025

🕕18.00