Περίπου 40.000 επιστολές απέστειλε ταχυδρομικώς ο Ενιαίος Οργανισμός Αποχέτευσης Λεμεσού (ΕΟΑΛ), καλώντας τους πελάτες του να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αποστολής των λογαριασμών αποχετευτικών τελών, οι οποίοι πλέον αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, κάθε επιστολή περιλαμβάνει στο άνω μέρος έναν κωδικό QR. Οι παραλήπτες καλούνται να τον σαρώσουν, ώστε να καταχωρήσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑΛ, χρησιμοποιώντας τον αριθμό λογαριασμού που αναγράφεται στην επιστολή δίπλα από τον QR Code.

Οι επιστολές εστάλησαν σε πελάτες που:

δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους τα προηγούμενα χρόνια,

διαμένουν σε περιοχές του πρώην Συμβουλίου Αποχέτευσης Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ),

ανήκουν στον Δήμο Κουρίου, ο οποίος εντάχθηκε στα όρια του Οργανισμού το 2025,

διαμένουν σε κοινότητες που εντάχθηκαν στον ΕΟΑΛ το 2024, όπως Πελένδρι, Πάνω Πλάτρες, Πάνω Κυβίδες, Αγρός, Κυπερούντα και Άλασσα.

Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να προχωρήσει άμεσα στην επικαιροποίηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή αποστολή των λογαριασμών μέσω email.

Για απορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση:

👉 https://eoalemesos.org.cy/el/contact-form