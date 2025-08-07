Χωρίς νερό θα μείνει το Σάββατο 9 Αυγούστου η περιοχή Μονής, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης στο κεντρικό δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (EOA) Λεμεσού η διακοπή θα διαρκέσει από τις 07:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τόσο τις κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής, όσο και τον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Μονής.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης και έχουν χαρακτηριστεί ως έργο άμεσης προτεραιότητας. Όπως διευκρινίζεται, η υδροδότηση θα διακοπεί σε όλους τους δρόμους που περιλαμβάνονται στην περιοχή του έργου, όπως αυτοί απεικονίζονται στον σχετικό χάρτη.

Ο Οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του στους κατοίκους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών.