Από σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, επαναλαμβάνονται κανονικά τα δρομολόγια της Larnaca Public Transport, μετά την απόφαση των 120 οδηγών της εταιρείας να άρουν τα απεργιακά μέτρα που είχαν ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου.

Οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΟΚ ανακοίνωσαν ότι η διαδικασία επίλυσης των εκκρεμοτήτων θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η απόφαση για την αναστολή της απεργίας ελήφθη στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, οι οποίοι αποδέχθηκαν πρόταση του Υπουργείου Εργασίας.

Η απεργία είχε προκηρυχθεί λόγω παραβίασης της Συλλογικής Σύμβασης, όπως διαπιστώθηκε επίσημα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, και αφορούσε το συμφωνημένο ωράριο των 38 ωρών την εβδομάδα (7 ώρες και 36 λεπτά ημερησίως).

Η Larnaca Public Transport εξέφρασε «ειλικρινή συγγνώμη» προς το κοινό για την ταλαιπωρία και διαβεβαίωσε ότι η κανονική λειτουργία των υπηρεσιών έχει επανέλθει.

Το Υπουργείο Εργασίας εξέφρασε ικανοποίηση για την επίτευξη συναντίληψης μεταξύ συνδικαλιστικής και εργοδοτικής πλευράς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας για την επίλυση διαφορών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες συγκοινωνίες και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

ΚΥΠΕ