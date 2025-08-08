Τέλος στην ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών της Λάρνακας που για εντέκατη μέρα παραμένει χωρίς λεωφορεία. Οι οδηγοί λεωφορείων της Larnaca Public Transport, έπειτα από Γενική Συνέλευση αποφάσισαν όπως τερματίσουν την επ’ αόριστον απεργία και από αύριο επιστρέφουν στα καθήκοντά τους.

Η απόφασή τους ήρθε μετά από χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις επί της μεσολαβητικής πρότασης που είχε κατατεθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου του. Οι εργαζόμενοι πείσθηκαν κι έτσι αποφάσισαν όπως τερματίσουν την απεργία. Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι κατήλθαν σε απεργία καταγγέλλοντας την εταιρεία για παραβίαση της συλλογικής τους σύμβασης.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες η εταιρεία παραβίαζε το ωράριο εργασίας, το οποίο προβλέπει 38 ώρες εβδομαδιαίως και κατ’ επέκταση εργασία 7 ωρών και 36 λεπτών ημερησίως. Η πρόταση που είχε κατατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας προέβλεπε πως οποιοσδήποτε χρόνος απασχόλησης πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτών ημερησίως θ’ αποζημιώνεται για όλους τους εργαζόμενους, πως το πλαίσιο εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις 9 ώρες, ενώ ο χρόνος διαλείμματος δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά.