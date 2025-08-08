Για δέκατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των οδηγών λεωφορείων της εταιρείας Larnaca Public Transport, με νέα πρόταση να τίθεται σήμερα προς έγκριση κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λάρνακα μεταξύ 09:00 και 12:00.

Η πρόταση προέκυψε μετά από πολύωρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού Γιάννη Παναγιώτου και εκπροσώπων των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η νέα πρόταση περιλαμβάνει σημαντικές διευκρινίσεις, κυρίως όσον αφορά τις κάρτες δρομολογίων. Συγκεκριμένα, εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις επί των καρτών, αυτές δεν θα εφαρμόζονται αυτόματα, ενώ ενστάσεις για τη λειτουργικότητά τους θα εξετάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Επιπλέον, τα χρονοδιαγράμματα για τη συναξιολόγηση των διαλειμμάτων και των δρομολογίων μεταφέρονται χρονικά προς το τέλος του μήνα.

Σημαντική πρόβλεψη της πρότασης είναι η κατοχύρωση του διαλείμματος μίας ώρας, το οποίο προηγουμένως αμφισβητείτο από την εταιρεία, καθώς και η πληρωμή υπερωριών από το πρώτο λεπτό μετά τις 7 ώρες και 36 λεπτά εργασίας. Παράλληλα, τα διαλείμματα θα αναγράφονται ρητά στις κάρτες, κάτι που μέχρι σήμερα δεν γινόταν, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται η σχετική αποζημίωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί είχαν απορρίψει προηγούμενη διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορούσε:

Πληρωμή κάθε λεπτού εργασίας πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτών. Ανώτατο ημερήσιο πλαίσιο εργασίας 9 ωρών. Χρόνος διαλείμματος έως 60 λεπτά. Υποχρεωτική κοινοποίηση νέων προγραμμάτων εργασίας στους εκπροσώπους εντός 48 εργάσιμων ωρών, με καθορισμένη έναρξη και λήξη διαλειμμάτων.

Τα νέα προγράμματα, σύμφωνα με τη συμφωνία, πρέπει να σταλούν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και να αποτυπώνουν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα εργασίας και διαλειμμάτων δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη των απεργιακών μέτρων.

Επιπλέον, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα συναξιολογήσουν το πρόγραμμα διαλειμμάτων και θα προτείνουν βελτιωτικές αλλαγές, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Στην κάρτα 12, διαδρομή 413, το προβλεπόμενο διάλειμμα θα πραγματοποιείται στον σταθμό Κοφίνου.

Οι οδηγοί συνεχίζουν να διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της 38ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, όπως προβλέπεται στη συλλογική σύμβαση.