Συνεχίζεται η ταλαιπωρία κατοίκων αλλά και επισκεπτών της Λάρνακας ί από την επ’ αόριστον απεργία των οδηγών λεωφορείων της Larnaca Public Transport, που ξεκίνησε στις 30 Ιουλίου. Το βράδυ της Τρίτης οι οδηγοί λεωφορείων της Larnaca Public Transport απέρριψαν τη μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία καταρτίστηκε έπειτα από πολύωρη σύσκεψη με τις συντεχνίες στη Λευκωσία και αποφάσισαν όπως συνεχίσουν την απεργία, που μετρά ήδη δέκα ημέρες.

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, κάλεσε σε συνάντηση τους εκπροσώπους των συντεχνιών και των εργαζομένων. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 το απόγευμα και αναλόγως του αποτελέσματός της θα αποφασιστεί εάν θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την εταιρεία για παραβίαση της συλλογικής τους σύμβασης. Σύμφωνα με τις συντεχνίες η εταιρεία παραβιάζει το ωράριο εργασίας, το οποίο προβλέπει 38 ώρες εβδομαδιαίως και κατ’ επέκταση εργασία 7 ωρών και 36 λεπτών ημερησίως.

Η πρόταση που είχε κατατεθεί προέβλεπε πως οποιοσδήποτε χρόνος απασχόλησης πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτών ημερησίως θ’ αποζημιώνεται για όλους τους εργαζόμενους, πως το πλαίσιο εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις 9 ώρες, ενώ ο χρόνος διαλείμματος δεν θα υπερβαίνει τα 60 λεπτά. Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, προέβλεπε πως το πρόγραμμα εργασίας θα κοινοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζομένων για την υποβολή επισημάνσεων, σύμφωνα με τους όρους της συλλογικής σύμβασης, εντός 48 εργάσιμων ωρών.