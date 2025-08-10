Με συγκίνηση τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου το ετήσιο μνημόσυνο των 16 κατοίκων της πόλης που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα της «Ήλιος» στις 14 Αυγούστου 2005, στο Γραμματικό Αττικής.

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής. Παρέστησαν βουλευτές, συγγενείς των θυμάτων και πλήθος πολιτών.

Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε τρισάγιο και έγινε κατάθεση στεφάνων στους τάφους των θυμάτων στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

Ανάμνηση όλων των θυμάτων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Μητροπόλεως τελέστηκε τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο άναμμα των 121 κεριών, ένα για κάθε θύμα της τραγωδίας.

Η τραγωδία της 14ης Αυγούστου 2005

Το αεροσκάφος της «Ήλιος» εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Πράγα με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, μεταφέροντας 115 επιβάτες, εκ των οποίων 22 παιδιά, και 6 μέλη πληρώματος. Κατέπεσε το μεσημέρι της 14ης Αυγούστου 2005 σε ορεινή περιοχή στο Γραμματικό Αττικής, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την Κύπρο και την Ελλάδα.