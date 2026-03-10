Σε συμφωνία με δύο κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα του Βερολίνου για τη μελέτη και ψηφιακή αποτύπωση της αρχαίας προτομής της Αφροδίτης της Λεύκολλας προχώρησε ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, εγκαινιάζοντας μια σημαντική διεθνή συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συνεργασία πραγματοποιείται με τη Συλλογή Αρχαιοτήτων των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου και αφορά την ψηφιακή καταγραφή, τεκμηρίωση και επιστημονική αναπαραγωγή της σημαντικής αυτής αρχαιότητας.

Η συμφωνία επικυρώθηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας του Δήμου και αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων επαφών ανάμεσα στον δήμαρχο Γιώργο Νικολέττο και τον διευθυντή της Συλλογής Αρχαιοτήτων των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, Μάρτιν Μάισμπεργκερ (Martin Maischberger).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το μουσείο θα πραγματοποιήσει τρισδιάστατη σάρωση (3D scan) της αρχαίας κεφαλής της Αφροδίτης της Λεύκολλας, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ακρίβειας. Το αρχείο αυτό θα παραχωρηθεί στον Δήμο Παραλιμνίου– Δερύνειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς νομικούς περιορισμούς, επιτρέποντας την αξιοποίησή του για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή αρχαιολογίας Στέφαν Γ. Σμιντ (Stephan G. Schmid), θα προχωρήσει στη δημιουργία επιστημονικού αντιγράφου της κεφαλής. Το αντίγραφο θα παρουσιαστεί τόσο στη σημερινή του μορφή όσο και σε μορφή επιστημονικής αποκατάστασης, όπως εκτιμάται ότι ήταν το γλυπτό στην αρχική του κατάσταση.

Κατά την επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με επιστήμονες των δύο ιδρυμάτων, καθώς και παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογιών που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω επιστημονική συνεργασία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αρχαιολογικής διερεύνησης στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου– Δερύνειας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται σύντομα επίσκεψη του καθηγητή Στέφαν Γ. Σμιντ και της ερευνητικής του ομάδας στο Παραλίμνι.

Με τη συνεργασία αυτή, ο Δήμος Παραλιμνίου– Δερύνειας επιδιώκει να ενισχύσει τις διεθνείς πολιτιστικές και επιστημονικές συνεργασίες του και να συμβάλει στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, με επίκεντρο την εμβληματική προτομή της Αφροδίτης της Λεύκολλας.