Μια ακόμη πιο όμορφη περιοχή και μια καθαρότερη κοινότητα αντικρύζουν τις τελευταίες μέρες οι πολλοί επισκέπτες της κοινότητας Τάλα στην περιαστική περιοχή Πάφου.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, Γιαννάκη Κόνικκου και των μελών του Συμβουλίου, τα συνεργεία καθαριότητας της κοινότητας πραγματοποιούν τις τελευταίες τρεις μέρες εντατική εκστρατεία καθαριότητας σε κεντρικές και πολυσύχναστες περιοχές της Τάλας. Τα συνεργεία της κοινοτικής αρχής προχωρούν, ειδικότερα, σε κλαδέματα, σε καθαρισμό δημοσίων χώρων, σε απομάκρυνση σκουπιδιών και άλλων υλικών από δρόμους, χαντάκια, ανοιχτά οικόπεδα και άλλες εργασίες ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος.

Η εκστρατεία γίνεται την κατάλληλη στιγμή, δεδομένου ότι πλησιάζοντας οι μέρες του Δεκαπενταύγουστου η Τάλα κατακλύζεται από εκδρομείς, ενώ επιπλέον στις 13 Αυγούστου πραγματοποιείται η μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση που οργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο στην πλατεία της Τάλας.