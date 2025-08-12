Πριν καλά καλά ξημερώσει η μέρα, άρχισε με φωτιές. Πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Τάλας έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να σπεύδουν στο μέρος, ενώ και δύο από τα αεροπλάνα πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών έχουν απογειωθεί από την βάση τους στο αεροδρόμιο Πάφου και επιχειρούν ήδη στην περιοχή.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και εντός της κατοικημένης περιοχής απείλησε κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν υπέστησαν ζημιές λόγω της άμεσης και έντονης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κατάσταση προκαλεί ωστόσο ιδιαίτερη ανησυχία, λόγω των αναμενόμενων και σήμερα ακραίων φαινομένων καύσωνα.