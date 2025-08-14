Και σήμερα ο Δήμος Πάφου θα διαθέτει τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική, στο κέντρο της πόλης, για την παραμονή σε αυτόν ηλικιωμένων συνδημοτών και άλλων δημοτών που έχουν ανάγκη προκειμένου να προφυλαχθούν από τον συνεχιζόμενο καύσωνα.

Η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, τόνισε στον «Φ» ότι η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και πρωταρχικούς πυλώνες κάθε Δημοτικού Συμβουλίου, για αυτό και ο Δήμος Πάφου αποφάσισε και διαθέτει από την περασμένη Τρίτη τον κλιματιζόμενο Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» για την προστασία και εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων, κατά τη διάρκεια των πολύ υψηλών θερμοκρασιών αυτών των ημερών, είπε.

Καλούμε τους δημότες να ενημερώσουν και άτομα που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και πραγματικά έχουν ανάγκη, ώστε να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία στις σημερινές δύσκολες κλιματικές συνθήκες, κατέληξε.