Σε καλά επίπεδα κυμαίνεται και φέτος η κίνηση στα κέντρα αναψυχής της Πάφου την περίοδο αυτή του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής Πάφου (ΣΙΚΑΠ), Αντιδήμαρχο Πάφου Άγγελο Ονησιφόρου.

Πολλοί επισκέπτες άλλων επαρχιών, προτίμησαν την Πάφο για να περάσουν τις διακοπές αυτών των ημερών, τόνισε, ενώ σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι και η έλευση ξένων τουριστών που προσθέτουν στη δυναμική των ημερών, ανέφερε.

Πέραν της Κάτω Πάφου και οι παραλιακές περιοχές Πέγειας, Πόλης και Γεροσκήπου καταγράφουν ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τον Άγγελο Ονησιφόρου, ο οποίος εκτιμά ότι η καλή αυτή κίνηση θα συνεχισθεί, έστω και με μειωμένο τον εγχώριο τουρισμό, μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου.